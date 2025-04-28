طرحت منصة «استطلاع»، التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 27 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 14 جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.وتضمنت أبرز المشاريع المطروحة في المنصة مشروع (اللائحة التنفيذية للمواد البترولية والبتروكيماوية)؛ الذي تهدف منه وزارة الطاقة إلى تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يكفل تحقيق المصلحة العامة، وحماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين والمرخص لهم؛ وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 05 مايو 2025.كما طرحت الهيئة العامة للطيران المدني مشروع (لائحة تسهيلات النقل الجوي)؛ ويهدف إلى تنظيم وتسهيل حركة المسافرين والبضائع والطائرات والطواقم والبريد في المنافذ الجوية، بما يحقق الانسيابية والكفاءة في الإجراءات، وينتهي الاستطلاع عليه بتاريخ 07 مايو 2025.وقدمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) مشروع (اشتراطات ممارسة الأنشطة التجارية والمهنية وغير الربحية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية)؛ وتهدف من خلاله إلى وضع الضوابط والإجراءات والمتطلبات المتعلقة بممارسة أي نشاط متعلق بحماية البيانات الشخصية، التي تشمل الأنشطة التجارية والمهنية وغير الربحية؛ وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 20 مايو 2025.من جانبها طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء مشروع (دليل متطلبات تعيين مسؤول المنشأة الغذائية)، الذي تسعى من خلاله إلى توضيح الإجراءات المتبعة لتعيين مسؤول المنشأة في المنشآت الغذائية (مثل: المصانع والمستودعات) داخل المملكة؛ ويهدف إلى تعزيز الالتزام بمعايير الجودة والسلامة في قطاع الغذاء، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 22 مايو 2025.يذكر أن طرح مشاريع الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة «استطلاع» يأتي في إطار التأكيد على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشاريع المتعلقة ببيئة الأعمال.