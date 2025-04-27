أعلنت الهيئة العامة للعقار توثيق أكثر من 96 ألف عقد وساطة عقارية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، بمعدل 44 عقد وساطة في الساعة الواحدة، و1066 عقد وساطة يومياً، ليصل إجمالي العقود الموثقة منذ بدء النظام إلى أكثر من 1.4 مليون عقد موثق، وبلغت نسبة نمو العقود الموثقة 97% مقارنة بالربع ذاته من 2024، ما يعكس وعي المتعاملين والتزامهم بتطبيق الأنظمة واللوائح العقارية التي من شأنها تنظيم العلاقة التعاقدية وحفظ الحقوق وخلق بيئة عقارية موثوقة ومنظمة.وأوضحت هيئة العقار أنّها خلال الربع الأول 2025 أصدرت أكثر من 7875 رخصة شملت أنشطة الوساطة والتسويق العقاري والاستشارات والتحليلات العقارية وإدارة الأملاك والمرافق وإقامة المزادات العقارية، وأصدرت أكثر من 105 آلاف ترخيص للإعلانات العقارية، إضافة إلى ترخيص 10 منصات عقارية إلكترونية جديدة ليصل إجمالي عدد المنصات المرخصة 71 منصة عقارية منذ بدء العمل بنظام الوساطة العقارية؛ ما يسهم في تحقيق كفاءة وجودة التعاملات العقارية وسط بيئة منظمة تكفل حفظ الحقوق، وتعزز موثوقية القطاع.يُذكر أنّ الهيئة العامة للعقار نفذت خلال الربع الأول من 2025 أكثر من 36 ألف عملية رقابية ميدانية، نتج عنها رصد 51352 إعلاناً عقارياً مخالفاً بالأماكن العامة، ونفذت 35 حملة رقابية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة شملت زيارة 466 منشأة عقارية، وتلقت الهيئة 1745 بلاغاً عقارياً عبر قنواتها المختلفة تعاملت معها وعالجتها، وبلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 23746 عملية، وتنتهج الهيئة الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح لضمان الامتثال بالأنظمة والتشريعات العقارية.