انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي، اليوم، 8.18 نقاط، ليقفل عند مستوى 11,756.21 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.2 مليارات ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة- وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 297 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 154 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 86 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات الباحة، والإعادة السعودية، وأنعام القابضة، وإنتاج، وتبوك الزراعية الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات زين السعودية، وسلوشنز، ودراية، وصناعة الورق، وينساب الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و4.15%.كما كانت أسهم شركات شمس، والباحة، وأمريكانا، والصناعات الكهربائية، وباتك هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والباحة، والراجحي، ومسار، وسابك للمغذيات الزراعية هي الأكثر نشاطا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضا 28.57 نقطة ليقفل عند مستوى 28570.03 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 33 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 5 ملايين سهم.