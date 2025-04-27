ملخص نتائج الربع الأول من عام 2025:



• صافي الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل: 2,135 مليون ريال سعودي ، بزيادة قدرها 5% مقارنة بـ 2,043 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2024.



• إجمالي دخل العمليات: 3,620 مليون ريال سعودي ، بزيادة قدرها 5% مقارنة بـ 3,447 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2024.



• صافي القروض والسلف: 279 مليار ريال سعودي ، بزيادة قدرها 22% مقارنة بـ 229 مليار ريال سعودي في الربع الأول من عام 2024.



• ودائع العملاء: 290 مليار ريال سعودي ، بزيادة قدرها 9% مقارنة بـ 266 مليار ريال سعودي في الربع الأول من عام 2024.



• إجمالي حقوق الملكية: 72 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 14% مقارنة بـ 63 مليار ريال سعودي في الربع الأول من عام 2024.



أعلنت رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الأول لبنى العليان، اليوم، عن النتائج المالية للبنك للفترة المنتهية في 31 مارس 2025.

سجل «الأول» صافي دخل بعد الزكاة وضريبة الدخل ما قدره 2.135 مليون ريال سعودي للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، بزيادة 5% على أساس سنوي. كما ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 5% ليصل إلى 3.620 مليون ريال سعودي.

وفي تعليقها على النتائج المالية صرحت لبنى العليان: «رغم التحديات العالمية في البيئة الاقتصادية الكلية، ما زلنا واثقين من مسيرة نمو المملكة، وفخورين بدور «الأول» في دعم هذا النمو من خلال تمويله الموجه نحو تحقيق الجودة».

حقق «الأول» نمواً بنسبة 8% في إجمالي محفظة القروض والسلف على أساس ربع سنوي، مدفوعاً بنمو قوي في قطاع إدارة الثروات والمصرفية الشخصية بنسبة 6%، ونمو بنسبة 8% في قطاع مصرفية الشركات والمؤسسات.

وبلغ صافي محفظة القروض والسلف للبنك 279 مليار ريال سعودي، ما يُمثل نمواً بنسبة 22% مقارنة بـ229 مليار ريال سعودي في الربع الأول من عام 2024. كما ارتفعت ودائع العملاء إلى 290 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 9% مقارنة بـ266 مليار ريال سعودي في الربع الأول من عام 2024. كما ارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 14% من 63 مليار ريال سعودي في الربع الأول من عام 2024 ليصبح 72 مليار ريال سعودي.

وعلى الرغم من انخفاض أسعار الفائدة، استمر صافي دخل العمولات الخاصة لدى «الأول» في النمو، مما يعكس متانة البنك وقوته التشغيلية.

كذلك نفتخر باختيار العملاء العالميين لنا كشريك موثوق، لنواصل دورنا الريادي في تلبية احتياجات العدد المتزايد من العملاء الدوليين القادمين إلى المملكة.

وأوضحت العليان: «لقد حافظنا على أداء إيجابي، مما يدل على كفاءة إدارة المصاريف مقارنة بالنمو في الدخل. كما لا تزال جودة أصولنا قوية للغاية، حيث واكب نمو القروض لدينا جذب قوي للودائع، الأمر الذي يضمن تمويلاً مستقراً ومركزاً مالياً قوياً، وكما كان متوقعاً، انعكس هذا على عائد حقوق الملكية الملموسة بنسبة 15.8%».

بالإضافة إلى ذلك، حقق «الأول» ربعاً استثنائياً في قروض الشركات وذلك من خلال تمويله لعدد متنوع من القطاعات الرئيسية. وقد حققت أعمال التمويل العقاري أفضل أداء ربعي لها منذ الربع الأول من عام 2024، حيث بلغت محفظة التمويل العقاري 38 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2025، مسجلة زيادة في الحجم بمقدار الضعف وذلك مقارنة عندما بدأ «الأول» بتطبيق إستراتيجيته.

وتقديراً لجهودنا في دمج الاستدامة كركيزة إستراتيجية أساسية في جميع أعمالنا، نفخر بحصول «الأول» على جائزة «برنامج الاستدامة لعام 2024» في منتدى الأسواق المالية السعودية، ليكون أول مؤسسة مالية في المملكة تحصل على هذا التكريم. تؤكد هذه الجائزة على دور البنك البارز في تعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الاقتصاد السعودي. كذلك تم تكريمه من قبل مجلة جلوبال فاينانس بجائزة «أفضل مُقدم لخدمات تمويل التجارة» للسنة الخامسة على التوالي.

وأضافت العليان: «تعكس نتائجنا توجهنا الإستراتيجي، والذي يتميز بنمو عالٍ في الإيرادات وأداء قوي في القروض. وفي ظل بيئة عالمية متغيرة، فإن التزامنا بالابتكار والاستدامة، بالإضافة إلى شراكتنا الإستراتيجية مع إتش إس بي سي، يهيئنا بشكل ممتاز للاستفادة من الفرص المستقبلية».

واختتمت بقولها: «لم يكن هذا التقدم ليتحقق لولا التزام ودعم أعضاء مجلس الإدارة، وفريق الإدارة العليا، وموظفينا. كما أود أن أشكر الجهات التنظيمية لدينا، البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، على توجيهاتهم ومساعدتهم».