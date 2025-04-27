أعلنت مجموعة فقيه للرعاية الصحية عن افتتاح مستشفى الدكتور سليمان فقيه بالمدينة المنورة، ضمن خطتها التوسعية لتقديم خدمات صحية متطورة في مختلف مناطق المملكة. ويقع المستشفى الجديد في موقع إستراتيجي عند تقاطع طريق الملك عبد الله (الدائري الثاني) مع طريق سلطانة، ويُعد إضافة نوعية للبنية التحتية الطبية في المنطقة الغربية.

ويأتي هذا الإعلان بعد الانتهاء من أعمال الفحص واستكمال جميع التجهيزات والكوادر الطبية، والحصول على ترخيص وزارة الصحة لبدء التشغيل.

من جانبه، عبّر الدكتور مازن فقيه، رئيس مجموعة فقيه للرعاية الصحية، عن سعادته بافتتاح المستشفى، مؤكدًا أن المشروع يسهم في دعم منظومة الرعاية الصحية بالمدينة المنورة وتلبية احتياجات سكانها وزوارها، من خلال تقديم خدمات صحية بمعايير عالمية، وذلك ضمن خطة المجموعة التوسعية لتعزيز الرعاية الصحية عالية الجودة في مختلف مناطق المملكة، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في التحول الصحي.

أما الدكتور نزار خليفة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الدكتور سليمان فقيه بالمدينة المنورة، فقد تحدّث عن إمكانات المستشفى قائلاً: «هو مستشفى متكامل بسعة 200 سرير موزعة على 9 طوابق رئيسية، وبمساحة إجمالية تبلغ حوالي 74 ألف متر مربع، ويضم 6 غرف عمليات متطورة، و40 عيادة طبية في مختلف التخصصات، إضافة إلى أقسام متكاملة للطوارئ، والأشعة، والعلاج الطبيعي، والمعامل الطبية المتخصصة، والصيدلية».

وأشار إلى أن المستشفى يستمد قوته من خبرات مجموعة فقيه للرعاية الصحية النوعية والمتراكمة لأكثر من أربعة عقود في العلاج المتطور للعديد من الأمراض كالأورام والسرطان وأمراض القلب والكلى وغيرها.

وأضاف الدكتور نزار خليفة أن المستشفى «يتميز أيضًا بخدمات «الوادي الاستشفائي الأخضر»، الذي يضم حدائق علاجية وأخرى خارجية تسهم في تعزيز بيئة الاستشفاء، إلى جانب مراكز طبية متخصصة في الغسل الكلوي، والعلاج الطبيعي، والعلاج الكيميائي. كما تم توفير مواقف سيارات بسعة تصل إلى 800 موقف لخدمة المرضى والزوار».

يُذكر أن مشروع مستشفى الدكتور سليمان فقيه بالمدينة المنورة تم تأسيسه بالشراكة بين مجموعة فقيه للرعاية الصحية و«وقف الأستاذ عبدالباري محمد عيد الشاوي»، ويُعد من المبادرات الطبية الرائدة التي تجمع بين الجانبين التجاري والخيري، حيث تخصص نصف الأرباح السنوية الخاصة بالوقف لعلاج المرضى غير القادرين على تحمل نفقات العلاج، ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية.

وتُعد مجموعة فقيه للرعاية الصحية من المؤسسات الطبية الرائدة في المملكة، حيث تمتد خبراتها لـ47 عامًا في تقديم خدمات صحية عالية الجودة، منذ تأسيسها على يد الدكتور سليمان فقيه -رحمه الله- في عام 1977. ومنذ ذلك الحين، تواصل المجموعة تنفيذ خطط توسعية طموحة تهدف إلى تعزيز منظومة الرعاية الصحية على مستوى المملكة، عبر تأسيس مشاريع طبية متطورة تلبي احتياجات المجتمع وتواكب المستجدات العالمية وآفاق الابتكار في قطاع الصحة.