تتميز مدينة «بنان» التي تتولى تطويرها مجموعة «طلعت مصطفى السعودية» بأنها من أوائل المدن الذكية متكاملة الخدمات فى شمال شرق مدينة الرياض، تم تصميمها على مساحة 10 ملايين متر مربع، لتقدم جودة حياة غير مسبوقة لأكثر من 120 ألف ساكن من خلال الدمج بين أحدث تقنيات المدن الذكية والخصوصية السكنية الراقية، مع تطبيق أحدث معايير الاستدامة، لتقديم مجتمع نابض بالحياة برؤية جديدة للحياة المتكاملة ونقطة انطلاق نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وإذا كان خبراء التطوير العقاري يرون أن هناك عدة عوامل رئيسية يجب أن تتوافر عند اتخاذ قرار شراء عقار، فإن مشروع «بنان» يلبي بكل وضوح هذه العوامل. من هذه العوامل، وفقاً للخبراء، هي: توافر الخدمات، واسم المطور العقاري، وخطة الدفع، والموقع.

خدمات متكاملة

فبالنسبة للخدمات، فإنها أهم ما يميز مدينة بنان، حيث تتوافر كل الخدمات المتكاملة مثل: الخدمات التعليمية من مدارس وحضانات، والخدمات الدينية من خلال 22 مسجداً موزعة في كافة أنحاء المدينة، والخدمات الطبية المتكاملة، ونادٍ رياضي اجتماعي، وهو الأول من نوعه بالمملكة، ويقع على مساحة أكثر من 300 ألف متر مربع، فضلاً عن المراكز التجارية التي تضم أشهر المطاعم والسينمات وأكبر البراندات العالمية لمختلف الأنشطة لتكون «بنان» وجهة فريدة للتسوق والترفيه، مع الالتزام بمعايير الخصوصية والأمان للقاطنين، بالإضافة إلى خدمات المنزل الذكي ووسائل النقل الذكي وإدارة مرافق المدينة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وغيرها من الخدمات التي من شأنها توفير بيئة خضراء ذكية ومستدامة.

مطور عالمي

وبالنسبة للمطور، فإذا كان الخبراء ينصحون بالبحث عن المطور المناسب، الذي يجب أن يكون اسماً موثوقاً به في سوق العقارات، أو شركة كبيرة ولها سابقة أعمال قوية في السوق أو أكثر، فإن اسم «مجموعة طلعت مصطفى» الذي يقف خلف مشروع بنان كفيل بأن يقول كل شيء خاصة أنه يمتلك خبرات متراكمة على مدار 55 عاماً من التطوير العمراني الناجح لمدن عملاقة مثل «مدينتي» بشرق القاهرة.

خطط سداد مرنة

ولو تحدثنا عن خطة الدفع أو السداد، سنجد أن خبراء السوق العقارية ينصحون المستهلك بالتركيز على العقارات التي تقدم خطط عروض قوية في حالة الدفع المقدم «الكاش»، وأيضاً تقدم عروضاً للتقسيط.. وهو بالضبط ما تقدمه «بنان» من خلال السداد على 7 دفعات حسب نسب الإنجاز أو خطط سداد بتمويل بنكي حتى 30 سنة.

وتتسم الوحدات السكنية بالمرحلة الجديدة للمشروع بإطلالات مميزة على المساحات الخضراء الشاسعة وقربها من الخدمات الرئيسية، مع توافر مساحات متنوعة ما بين شقق تتراوح مساحاتها من 100 إلى 170 متراً مربعاً، وفلل تتراوح مساحاتها من 216 – 480 متراً مربعاً.

موقع واعد

وأخيراً، بالنسبة للموقع، فهو في نظر الخبراء من أهم العوامل في تقييم العقار، وينصحون بالشراء في المناطق الجديدة عامة، أو التي يكون لها مخطط تطوير وتوسع، بما يعني ارتفاع أسعار العقار مستقبلاً، وتعظيم العائد من الاستثمار، وهو ما يتوافر في «بنان» بكل تأكيد، حيث تقع المدينة في شمال شرق الرياض في إطار مخطط التنمية والتوسع الطموح للعاصمة الرياض في إطار رؤية المملكة 2030.



رابط فيديو بنان على X:



https://x.com/banan_tmg_sa/status/1911737623162347716?s=48