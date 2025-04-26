أكد تقرير متخصص أن الشركات الكبرى الصانعة لأجهزة الكمبيوتر، خصوصاً شركات لينوفو، واتش بي، وديل، تدرس بناء مصانع جديدة لمنتجاتها في السعودية، لتفادي التعرفة الجمركية الأمريكية الجديدة على المنتجات الصينية الصنع.وقال موقعا «تيك رادار» و«تكسبوت»، أمس، إن لينوفو ستتصدر هذا الجهد، خصوصاً أنها وقعت في يناير 2025 اتفاقاً تنشئ بموجبه مصنعاً للكمبيوتر وخادماً (سيرفر) في الرياض، بعد حصولها على دعم من إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات السيادية السعودية بنحو ملياري دولار.وتخطط شركة يوجد مقرها في هونغ كونغ لفتح فرع للشرق الأوسط وأفريقيا في السعودية. وذكر موقع «ديجيتايمز» أن شركتي اتش بي وديل أوفدتا فرقاً منهما إلى المملكة لاستكشاف مواقع ملائمة لإنشاء مصنع لكل منهما. ويجد صانعو الكمبيوتر في السعودية فرصة تجارية لا مثيل لها، إذ لا تزيد التعرفة الجمركية الأمريكية الجديدة على الصادرات السعودية على 10%، في مقابل رسوم تصل إلى 245% فرضتها واشنطن على المنتجات الصينية. كما أن إقامة مصانع للكمبيوتر في السعودية تتيح لشركات ديل ولينوفو واتش بي فرصاً غير مسبوقة للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وكانت لينوفو صدّرت 11872 جهازاً للولايات المتحدة في 2024؛ ما جعلها ثالث أكبر مصدّر للكمبيوتر إلى الولايات المتحدة بحصة بلغت 17.2% من السوق الأمريكية للحواسيب، تتقدمها شركة ديل بنسبة 22.8%، واتش بي بحصة تبلغ 25.3%.وتوقع موقع «تكسبوت» أن يساند الصندوق السيادي السعودي مساعي شركتي ديل واتش بي لاتخاذ المملكة قاعدة لصناعاتهما. وأضاف أن المسؤولين السعوديين وجهوا دعوات إلى شركات تكنولوجية رائدة أخرى للإقبال على فرص السوق السعودية، ومنها فوكسكون، وكوانترا، وكومبال، وانفنتك.وأشار إلى أن العرض السعودي لتلك الشركات التكنولوجية الضخمة يشمل حوافز منها تحمل المملكة النفقات الكاملة لإنشاء تلك المصانع.