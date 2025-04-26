سجّلت المملكة العربية السعودية أداءً قياسيّاً في صادراتها غير النفطية خلال عام 2024م- يعد الأعلى في تاريخها- إذ بلغت قيمتها الإجمالية 515 مليار ريال، محققةً نمواً بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق، وبزيادة تتجاوز 113% منذ إطلاق الرؤية، ما يعكس تنوع الاقتصاد الوطني ويؤكد تنافسية المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية.ويُعزى هذا النمو الملحوظ إلى انتعاش قطاعات الصادرات، صادرات الخدمات وإعادة التصدير، اللذين شكّلا ركيزتين أساسيتين لهذا الأداء اللافت.وشمل النمو جميع قطاعات الصادرات، إذ ارتفعت صادرات السلع إلى 217 مليار ريال (+4%)، مدفوعة بزيادة صادرات السلع البتروكيماوية وغير البتروكيماوية بنسبة 2% و9% على التوالي.فيما بلغت قيمة إعادة التصدير 90 مليار ريال، محققة نمواً بنسبة 205% منذ إطلاق الرؤية، فيما سجلت صادرات الخدمات أعلى مستوياتها على الإطلاق، بقيمة 207 مليارات ريال، بنمو قدره 14% مقارنة بالعام السابق، و220% منذ إعلان الرؤية.وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير، أن هذا الأداء التاريخي للصادرات غير النفطية لعام 2024م يعدّ تتويجاً للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة في تنويع الاقتصاد وزيادة تنافسية المنتج الوطني، مؤكداً عمل الهيئة على تمكين الشركات الوطنية من الوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز جاهزيتها التصديرية عبر برامج متكاملة تشمل التدريب والتمكين والترويج والخدمات الاستشارية وغيرها. والمضي قدماً في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، لبناء اقتصاد مزدهر تُسهم فيه الصادرات غير النفطية بفاعلية كأحد ركائز النمو المستدام.وبلغت صادرات السلع البتروكيماوية في عام 2024م 149 مليار ريال (%68 من إجمالي صادرات السلع)، مسجلة ارتفاعاً في القيمة بنسبة 2% على أساس سنوي، وكذلك على صعيد الوزن.وشهدت صادرات السلع غير البتروكيماوية أداءً مميزاً، مسجلة 69 مليار ريال (تمثل 32% من إجمالي صادرات السلع)، التي تعد أعلى قيمة منذ سنوات، إذ سُجّلت أرقام قياسية في تصدير أكثر من 205 منتجات سعودية من بينها منتجات الأغذية والألبان، والمعادن، ومواد البناء. كما شهدت المملكة أداءً استثنائيّاً في صادرات الأسمدة إذ سجل وزن المنتجات رقماً تاريخيّاً في عام 2024م، بنسبة ارتفاع قدرها 5% على أساس سنوي، وما يزيد على 5 أضعاف قيمتها منذ إطلاق الرؤية، في حين سجّل قطاع إعادة التصدير في المملكة أداءً تاريخيّاً خلال عام 2024م، إذ بلغت قيمته 90 مليار ريال، محققاً نمواً بنسبة 205% مقارنة بعام 2016م، وبارتفاعٍ قدره 42% على أساس سنوي، و114% مقارنة بعام 2019م.وجاء هذا الأداء مدعوماً بشكل رئيس بإعادة تصدير الهواتف المحمولة، التي سجّلت وحدها قيمة قياسية بلغت 25 مليار ريال، بما يفوق ضعف قيمتها في عام 2023م، ويُعزى هذا النمو اللافت إلى تشغيل المنطقة اللوجستية المتكاملة في مطار الملك خالد الدولي، التي أسهمت في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتسهيل عمليات إعادة التصدير.وشكّلت الآلات والأجهزة الآلية ومعدات النقل وأجزاؤها ما نسبته 84% من إجمالي إعادة التصدير في عام 2024م، كما شهدت إعادة تصدير أجزاء المركبات الجوية تطوراً ملحوظاً، إذ بدأت المملكة في تصديرها عام 2022م بقيمة 1.6 مليار ريال، لترتفع إلى ما يزيد على 2 مليار ريال في عام 2024م.