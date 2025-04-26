يستضيف مجلس الأعمال السعودي - الأمريكي، يوم الأحد القادم، في العاصمة الرياض، مائدة مستديرة للأعمال، بمشاركة حاكم ولاية نيوجيرسي الأمريكية فيل مورفي، إلى جانب وفد زائر يضم نخبة من الشركات والمؤسسات البارزة في الولاية.

وسيجتمع في هذه المائدة المستديرة عدد من قادة الأعمال من قطاعات متنوعة تشمل الرعاية الصحية، والتعليم، والإنشاءات، والعقارات، والخدمات المالية، والطاقة.

وسيحظى الحضور بفرصة فريدة للتفاعل المباشر مع الحاكم مورفي وأعضاء الوفد، بهدف بحث فرص الاستثمار، والابتكار، والتعاون الثنائي بين الجانبين.

ويأتي اللقاء في إطار تعزيز العلاقات التجارية المتنامية بين السعودية وولاية نيوجيرسي، فقد بلغ إجمالي التبادل التجاري بين الطرفين 3,14 مليارات دولار في عام 2024.

ويهدف الحدث إلى توسيع هذا التعاون من خلال استكشاف فرص شراكة جديدة في القطاعات الناشئة إلى جانب دعم الصناعات الراسخة.

ويندرج هذه اللقاء ضمن التزام المجلس بتعزيز التعاون الإستراتيجي بين الفاعلين الأمريكيين والسعوديين، والمساهمة في توسيع آفاق التجارة والاستثمار بين البلدين.