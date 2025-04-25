كشف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الدكتور جهاد أزعور، أن رؤية 2030 تمثل تحولاً إستراتيجياً كبيراً في اقتصاد السعودية، وامتد تأثيرها ليشمل اقتصاد المنطقة بأسرها.وقال أزعور، في مقابلة مع «العربية Business» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن:«هذا التحول الطموح قد شهد خلال السنوات التسع الماضية إنجازات ملحوظة، ليس فقط على مستوى الاستثمارات، بل أيضاً على صعيد الإصلاحات الهيكلية».وأوضح أن من بين أبرز هذه الإنجازات ارتفاع مشاركة المرأة في الاقتصاد السعودي من نحو 16% إلى ما يتراوح بين 34% و35% حالياً، حيث تشغل المرأة نسبة كبيرة من الوظائف المستحدثة في القطاع الخاص.وأشاد بالتراجع الكبير في معدلات البطالة، الذي وصل إلى أرقام قياسية، والتحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد السعودي، رغم التحديات والصدمات التي واجهها، بما في ذلك جائحة كورونا والأزمات الإقليمية.وشدد على أن رؤية 2030 قد منحت الاقتصاد السعودي توجهات جديدة، وأوجدت طاقة دافعة، وأطلقت طموحات كبيرة، مما جعل المملكة تلعب دوراً محورياً ليس فقط في النمو الاقتصادي، بل أيضاً في الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال مشاركتها الفعالة في المؤسسات المالية الدولية.وأشار إلى أن المملكة أصبحت اليوم من بين الاقتصادات التي تحظى بمكانة متزايدة على الساحة العالمية.