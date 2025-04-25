عمدت رؤية 2030 إلى تفعيل إستراتيجيات جودة الحياة التي بدورها رفعت مستوى الخدمات الأمنية في السعودية، ما جعل مؤشر الثقة في تلك الخدمات يتجاوز مستهدفاته لعام 2024.وفي الوقت ذاته، ذكرت نتائج التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 أن مؤشر الثقة في الخدمات الأمنية وصل إلى 99.85% للعام الماضي، في حين تجاوز مستهدف مؤشر معدل حالات القتل العمد لكل 100 ألف نسمة نحو 119%، وفقاً للتقرير.فيما تأتي هذه النتائج في سياق إستراتيجيات تثبيت دعائم تعزيز النظام الأمني والاستقرار الداخلي، ما جعل المملكة تتصدر دول مجموعة العشرين في مؤشر الأمان بنسبة 92.6%.يذكر أن رؤية السعودية 2030 تقف اليوم على أعتاب إنهاء المرحلة الثانية من رحلتها (2021-2025)، وقد حققت خلالها خطوات نوعية، وأسست قاعدة صلبة تدعم تحقيق مستهدفات الرؤية. اعتمدت الجهود على تكامل العمل الحكومي عبر منهجية مركزة، ترتكز على الخطط المالية وهيكلة الإنفاق، وربط الميزانيات بمستهدفات الرؤية، مما أسهم في تصحيح مسار الأداء وتعزيز كفاءته.وتسير برامج تحقيق الرؤية في عام 2024 على المسار الصحيح، الذي يسير ضمن أولويات محددة، محققة أهدافها على نحو يتماشى مع التزاماتها تجاه الوطن والمواطن لتحقيق مستهدفات الرؤية بحلول عام 2030.ولتعزيز التقدم، تواصل برامج الرؤية العمل وفق أولويات محددة، يتم مراقبتها عبر لجان متخصصة، لضمان التقدم الفعلي وتذليل المعوقات. كما تستند عملية التقييم إلى منظومة إلكترونية متطورة (SNA)، تتيح المتابعة الدقيقة لكل برنامج ومبادرة، مما يضمن تحقيق مستويات عالية من الكفاءة والشفافية، ويرسخ نهج المساءلة في العمل الحكومي.