بلغة الأرقام التي لاتعرف التأويل ولا المزايدات، اقتربت رؤية السعودية 2030 في عامها التاسع، من الوصول إلى أهدافها الإستراتيجية، أكثر من أي وقت مضى؛ حيث يزدهر الاقتصاد ويتنوع، في مجتمع حيوي، ووطن طموح.استندت الرؤية في رحلتها على مكامن القوة التي تتميز بها المملكة، باعتبار أنها قلب العالمين العربي والإسلامي، وتمتلك قوة استثمارية واقتصادية رائدة، وموقعا جغرافيا ولوجستيا وتجاريا، الأمر الذي يضع السعودية كمركز للفرص والازدهار.وفي ملفات الأمن والصحة والاستثمار حققت المملكة نسب أداء استثنائية؛ ما جعلها وطناً يفخر الجميع بالحياة فيه ويضعها كنموذج عالمي يحتذى به.في ملف الأمن، عمدت رؤية 2030 إلى تفعيل إستراتيجيات جودة الحياة التي بدورها رفعت مستوى الخدمات الأمنية في السعودية، ما جعل مؤشر الثقة في تلك الخدمات يتجاوز مستهدفاته لعام 2024، إذ تظهر نتائج التقرير السنوي للرؤية في العام الماضي 2024 بأن مؤشر الثقة في الخدمات الأمنية وصل إلى 99.85%، في حين تجاوز مستهدف مؤشر معدل حالات القتل العمد لكل 100 ألف نسمة نحو 119%، وفقاً للتقرير.وتأتي هذه النتائج في سياق إستراتيجيات تثبيت دعائم تعزيز النظام الأمني والاستقرار الداخلي، ما جعل المملكة تتصدر دول مجموعة العشرين في مؤشر الأمان بنسبة 92.6%.ومع صدور التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2024، برز صندوق الاستثمارات العامة كأحد أبرز أذرع الرؤية تأثيرًا وأداءً، حيث واصل الصندوق أداءه الاستثنائي باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.وشهدت الأصول تحت الإدارة لدى الصندوق نموًا بنسبة 390 % منذ انطلاق رؤية 2030، لتبلغ 3.53 تريليون ريال سعودي بحلول عام 2024.وتوزّعت هذه الاستثمارات على 13 قطاعًا إستراتيجيًا، ما يعكس دور الصندوق كمحفّز رئيسي لتنويع الاقتصاد وقيادة التحول الوطني.واستمر الصندوق في تأسيس الكيانات والمشروعات الرائدة، حيث أنشأ 48 شركة جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية، ليصل إجمالي الشركات التي أسسها حتى نهاية 2024 إلى 93 شركة في قطاعات متنوعة.وحققت المبادرات الصحية لرؤية 2030 في السعودية مؤشرات مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية، وفقاً لما ورد في التقرير السنوي لنتائج الرؤية.إذ أظهرت بيانات التقرير السنوي لرؤية 2030 للعام الماضي أن عدد مستفيدي نموذج الرعاية الصحية الحديث في السعودية وصل إلى نحو 28 مليون مستفيد في العام الماضي.وكشف التقرير السنوي لنتائج البرامج التنفيذية لرؤية 2030 التي تمضي نحو مرحلتها الثالثة، بأن معدلات الوفيات المبكرة بسبب الأمراض المزمنة انخفض نحو 40% منذ الإعلان عن الرؤية قبل تسعة أعوام.وأشارت نتائج التقرير السنوي لرؤية 2030 في العام الماضي إلى أن معدل الرضا عن الخدمات الصحية في السعودية بلغ نحو 84% في العام 2024، كما ارتفع معدل الأعمار في السعودية إلى 78 عاماً في السعودية مقارنة بـ 74 عاماً في 2016.