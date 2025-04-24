يقيم لولو هايبرماركت حاليا مهرجان «عالم المأكولات» المنتظر بشدة في جميع فروعه بالمملكة العربية السعودية، وذلك في الفترة من 27 أبريل وحتى 10 مايو 2025. ويُعد هذا الحدث المميز احتفالا بالنكهات والثقافات المتنوعة تحت سقف واحد، حيث يتميز بتجارب طهي مميزة، عروض تفاعلية، وأنشطة ممتعة لجميع أفراد العائلة.

ولإضفاء المزيد من الحماس، يقدّم لولو جوائز استثنائية، يشمل ذلك نصف كيلو من الذهب، بالإضافة إلى إقامات فاخرة في وجهة البحر الأحمر، إحدى أبرز الوجهات السياحية الجديدة في المملكة.

مليونير سعادة!

في إطار فعاليات مهرجان الطعام، يطلق لولو مبادرة «مليونير سعادة»، حيث يفوز أحد العملاء يوميا بمليون نقطة سعادة!

كما يمكن للمتسوقين الاستفادة من مضاعفات نقاط تصل إلى 5 أضعاف على فئات مختارة، إضافة إلى استرجاع نقدي بنسبة 10% على شكل نقاط، وهدايا حصرية لأعضاء برنامج سعادة.

فلولو يحتفل بعملائه على طريقته الخاصة: الكثير من السعادة والمكافآت.

نجوم عالميون وتجارب طهي حية

لا سيما أن المهرجان يجمع طهاة عالميين ومؤثرين من مختلف أنحاء العالم، حيث يشاركون الزوار من خلال عروض الطبخ المباشر، منافسات بين الطهاة، جلسات تذوق، ومسابقات تركز على الإبداع والمذاق والعرض التقديمي، مما يمنح الزوار فرصة فريدة للتعلم والمشاركة والإلهام.

وفي كل فرع مشارك، يتحول المهرجان إلى تجربة تفاعلية مليئة بالمناطق المخصصة، عروض الطهاة، وأنشطة مجتمعية تدمج بين التسوق والتعلّم في أجواء مرحة. كما يُدعى العملاء للمشاركة في تحديات، التصويت لأطباقهم المفضلة، والتفاعل مع الطهاة والمؤثرين بشكل مباشر.

النكهات الفاخرة والصحة أولا

هذا العام، يركّز المهرجان بشكل خاص على اللحوم من خلال تجارب اللحوم الفاخرة، حيث تُعرض أفضل أنواع اللحوم مع عروض مباشرة يقدمها خبراء اللحوم.

أيضا، تسلط أكاديمية الجبن الضوء على رحلة تذوق عالمية عبر أنواع الجبن من مختلف البلدان، حيث يزور خبراء معتمدون بعض فروع لولو لتعريف الزوار بالمنتجات وتثقيفهم بطرق ممتعة وتفاعلية.

وفي إطار التوجه الصحي المتزايد، يدعم لولو خيارات التغذية السليمة من خلال خفايف صحية، وهي مبادرة تركز على المنتجات الصحية، وصفات غذائية مناسبة، ونصائح للعافية لتشجيع العائلات على عادات غذائية أفضل.

مهرجان الفواكه: مهرجان المانجو والتوت والفواكه الغريبة

يحتفي مهرجان «عالم المأكولات» هذا العام بأجود كنوز الموسم من الفواكه الطازجة والعصيرية.

حيث يسلط مهرجان المانجو السعودي الضوء على تراث المملكة الغني في زراعة المانجو، لا سيما من منطقة جازان، التي تُعد من أبرز مناطق إنتاج المانجو عالميا. وتشمل الفعالية مناطق تذوق تفاعلية، معلومات ممتعة، وعروضا حصرية على المانجو المحلي.

كما يعود مهرجان التوت مجددا، ليقدم عروضا مميزة على الفراولة، التوت الأزرق، التوت الأحمر، والتوت الأسود، وذلك من خلال تصاميم مبتكرة، وصفات لذيذة، وعروض محدودة المدة.

وحتى محبي المغامرة في التذوق، فلهم نصيب من خلال مجموعة مختارة من الفواكه الاستوائية من حول العالم مثل فاكهة التنين، المانغوستين، الباشن فروت وغيرها، حيث يدعو لولو الجميع لاستكشاف نكهات جديدة وجريئة.

عروض لا تُقاوم وتجربة تسوق شاملة

إلى جانب الفعاليات المميزة، يقدّم لولو عروضا حصرية وأسعارا تنافسية على مختلف فئات المنتجات: من البقالة، المنتجات الطازجة، الأطعمة المجمدة، الصحة والجمال، الأدوات المنزلية، الإلكترونيات، وغيرها.

وذلك بهدف تقديم قيمة استثنائية للمتسوقين أثناء احتفالهم بالثقافات والنكهات العالمية.

وقد صرّح السيد شهيم محمد، المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية، قائلا:

«إن مهرجان عالم المأكولات لا يمثل احتفالا بالطعام فحسب، بل هو أيضا احتفال بالمجتمع، الإبداع، والقيمة. حيث يعكس التزامنا بتقديم تجارب عالمية للجميع، ومكافأة عملائنا بأسلوب مميز».

سواء كنتم تزورون المهرجان من أجل العروض المباشرة، أو تذوق أطباق جديدة، أو حتى للتسوق اليومي، فإن مهرجان «عالم المأكولات» في لولو هايبرماركت يعد بتجربة لا تُنسى للعائلات، عشّاق الطعام، والمجتمع بأسره.