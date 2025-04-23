نظّمت الهيئة العامة للنقل، اليوم، الملتقى السنوي الثاني لمُلّاك ومشغّلي السفن البحرية في المملكة، برعاية رئيس الهيئة المكلف الدكتور رميح الرميح، وبحضور أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير.واحتضنت محافظة الخبر، الملتقى السنوي بحضور أكثر من 120 من القيادات بالقطاع البحري، شاركوا عبر جلسات حوارية تناولت سبل تعزيز الابتكار في هذا القطاع الواعد، إلى جانب التحول الرقمي في مجالات تعزيز الأمن البحري وسلامة السفن والعاملين في القطاع، إضافة إلى زيادة الكفاءة التشغيلية للأسطول السعودي.تخلل الملتقى استعراض أفضل الممارسات التي تتبناها الشركات البحرية، إلى جانب تسليط الضوء على المبادرات النوعية من القطاعين العام والخاص، التي تهدف من خلالها إلى رفع كفاءة القطاع البحري وتسهيل بيئة الأعمال فيه.وعلى هامش الملتقى، وقّعت الهيئة العامة للنقل مذكرة تعاون مع هيئة التصنيف النرويجية «DNV»، إحدى الجهات العالمية الرائدة في مجالات تصنيف السفن وإصدار الشهادات الخاصة بها.وتهدف هذه الاتفاقية إلى تبادل الخبرات والمعرفة بين الطرفين في مجالات البحث والتطوير بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز مجالات التعاون في تطوير معايير السلامة البحرية، وتطوير نظام إدارة المخاطر البحرية، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في القطاع البحري بالمملكة.من جانبه، قدم رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الشكر للقيادة الرشيدة على دعمهم المتواصل للقطاع البحري، مؤكداً أن هذا الملتقى السنوي يأتي امتداداً لجهود الهيئة المستمرة في تطوير القطاع البحري، ويعكس الالتزام بتعزيز وعي الشركاء في هذا المجال الحيوي، ورفع مستوى كفاءتهم من خلال توفير منصات تجمع الخبراء والمختصين تحت سقف واحد.وأوضح أن الهيئة تسعى من خلال هذا الملتقى إلى تفعيل قنوات التواصل بين مختلف الأطراف المعنية في القطاع البحري، بما يتيح تبادل المعرفة والخبرات العملية، ونقل التجارب الناجحة التي تسهم في تحقيق النمو المستدام في هذا القطاع.