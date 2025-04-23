نظَّم اتحاد الغرف السعودية والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة في كينيا (KNCCI)، اليوم، ملتقى الأعمال السعودي - الكيني، ضمن فعاليات «أسبوع كينيا في المملكة العربية السعودية»؛ الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.وشهد الملتقى مشاركة نحو 200 من المستثمرين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة بالمملكة وكينيا.وأوضح أمين عام اتحاد الغرف السعودية وليد العرينان، أن المملكة تعمل على تعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية وخصوصا كينيا، وأن الملتقى يشكل فرصة لتوسيع التعاون واستكشاف فرص التجارة والاستثمار المتاحة لقطاعي الأعمال السعودي والكيني، منوهًا بفرص الشراكة بقطاعات الزراعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة والتعدين.من جهته، أكَّد سفير كينيا لدى المملكة محمد رمضان، أن أسبوع كينيا في المملكة يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، عادًا أن الوضع القوي لاقتصاد البلدين فرصة لتقوية الشراكات بين مجتمعي الأعمال السعودي والكيني.يذكر أن الملتقى شهد تقديم عروض مرئية عن فرص الاستثمار في كينيا بعددٍ من المقاطعات والقطاعات الاقتصادية، والفرصة التصديرية المتاحة للمستثمرين السعوديين، إضافة إلى عروض من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة عن بيئة العمل والفرص المتاحة للعمالة الكينية في القطاع الصحي والقطاعات الأخرى.