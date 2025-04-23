نشرت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية عبر موقعها الإلكتروني «مدونة المبادئ المستخرجة من قرارات اللجنة الجمركية الاستئنافية لعام 2024م»، وذلك استمراراً لجهود الأمانة العامة الهادفة إلى رفع مستوى الوعي، وتعزيز الشفافية والمسؤولية تجاه المتعاملين والمهتمين بالقضايا الجمركية.وتهدف هذه المدونة إلى إيضاح المبادئ المستخلصة من قرارات اللجنة الجمركية الاستئنافية، مكونةً بذلك مرجعاً شاملاً ومتكاملاً لأعضاء الدوائر الجمركية، والباحثين، والأكاديميين، وكافة المتعاملين والمهتمين بالقضايا المتعلقة بالمعاملات الجمركية.وتضمنت المدونة مجموعةً من المبادئ، شملت المبادئ الشكلية والموضوعية، بما في ذلك ما يتعلق بالممنوعات، والمقيدات، والرسوم الجمركية، مع ذكر الوقائع والأسباب والقرار المتعلق بكل مبدأ من المبادئ المستخرجة، وتبويب وتصنيف المبادئ بحسب الموضوعات؛ بما يعزز القيمة العلمية والعملية للمدونة.كما دعت الأمانة العامة عموم المختصين والباحثين والأكاديميين والمهتمين والمتعاملين معها إلى التعرف على المزيد ومتابعة المستجدات عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي X (@_GSTC) LinkedIn (GSTC) Telegram (@GSTC_SA).ويمكن للمختصين والمهتمين الاطلاع على «مدونة المبادئ المستخرجة من قرارات اللجنة الجمركية الاستئنافية لعام 2024م» عبر موقع الأمانة العامة الإلكتروني.