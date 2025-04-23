أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي تفعيل خدمة حجز المواعيد من خلال منصة «محصولي» لاستلام القمح المحلي للموسم الزراعي 1446 / 1447هـ 2025، تمهيدًا لبدء موسم الاستلام اعتبارًا من يوم الأحد 29 / 10 / 1446هـ الموافق 27 / 4 / 2025، حتى يوم الخميس 8 / 5 / 1447هـ الموافق 30 / 10 / 2025، حيث سيتم استقبال الكميات في فروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب (الرياض، ووادي الدواسر، والخرج، والأحساء، والقصيم، وحائل، والجوف، وتبوك).وأوضح محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد الفارس، أن الهيئة وفروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب (سابل) استكملت الاستعدادات لبدء إجراءات الاستلام وذلك من خلال المنصة الرقمية «محصولي»، حيث يمكن للمزارعين البدء بالإجراءات النظامية الروتينية عبر المنصة لتحديد مقر التوريد، وحجز المواعيد والاستعلام عن تفاصيل الشحنات المستلمة، وانتهاءً بإيداع مستحقات المزارع المالية، وذلك بعد اكتمال عملية التوريد ودون الحاجة لمراجعة فروع الشركة.وأشار إلى أن الهيئة حرصت هذا الموسم على تطوير خدماتها الإلكترونية، والتي من شأنها تقديم التسهيلات للمزارعين في جميع مناطق المملكة، موضحًا أنه سيتم توجيه رسالة نصية لكافة المزارعين المؤهلين المسجلين بمنصة (محصولي) تتضمن بيانات الدخول على الرابط التالي: https://mahsoli.gfsa.gov.sa مع ضرورة التحقق من صحة البيانات قبل البدء بالتوريد.