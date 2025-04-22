زار محافظ التأمينات الاجتماعية عبدالعزيز البوق، والوفد المرافق له، جمهورية سنغافورة، والتقى عدداً من المسؤولين الحكوميين وقادة المؤسسات المعنية بالتقاعد والتأمين الاجتماعي.وهدفت الزيارة إلى تبادل الخبرات واستكشاف الممارسات الدولية الرائدة في مجال التأمين الاجتماعي وأنظمة التقاعد، والتعرف على أحدث التقنيات والابتكارات المطبقة في القطاع العام، ونماذج الخدمة التي تركز على العملاء، والتطبيقات المتقدمة للذكاء الاصطناعي والبيانات في مجال الحماية التأمينية.وعقد البوق والوفد المرافق له عدداً من الاجتماعات لتعزيز فرص الشراكة، التي يمكن أن تسهم في تعزيز الاستدامة وتحقيق الكفاءة والشمولية في تقديم الخدمات للعملاء.والتقى خلال الزيارة، الرئيس التنفيذي لصندوق الادخار المركزي السنغافوري ميليسا خو، واطلع على التجربة السنغافورية في مجال التأمين الاجتماعي، وبحث الجانبان فرص تعزيز التعاون بما يسهم في الارتقاء بمنظومتي التقاعد في المملكة وسنغافورة.كما التقى البوق، نائب الأمين العام لشؤون الأسرة والمجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرية في جمهورية سنغافورة أونغ إي هوا، وناقشا عدداً من الموضوعات المرتبطة بتعزيز خدمات التأمين الاجتماعي، وآليات التنسيق بين الجهات لتوفير حماية اجتماعية فعالة، إضافةً إلى السياسات الشاملة التي تضمن تحقيق الكفاءة في تقديم الدعم لمختلف الفئات.وتأتي هذه الزيارة ضمن التوجه الإستراتيجي للتأمينات الاجتماعية نحو الانفتاح على التجارب العالمية، واستكشاف نماذج عمل متقدمة تسهم في تطوير المنظومة التأمينية في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.