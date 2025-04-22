أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أبريل 2025م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، إذ تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ 3.710 مليار ريال.وبحسب البيان الصادر من المركز، فقد قسمت الإصدارات إلى 4 شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 1.315 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2029م، وبلغت الشريحة الثانية 80 مليون ريال لصكوك تستحق في عام 2032م، وبلغت الشريحة الثالثة 765 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2036م، وبلغت الشريحة الرابعة 1.550 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2039م.

وكان المركز الوطني لإدارة الدين قد أعلن أخيراً، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مارس 2025، وذلك ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ 2.640 مليار ريال.ووفقًا للبيان الصادر عن المركز، قُسمت الإصدارات إلى أربع شرائح، حيث بلغ حجم الشريحة الأولى 364 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2027، فيما بلغت الشريحة الثانية 316 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2029.أما الشريحة الثالثة فقد بلغت 1.460 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2032، في حين وصلت الشريحة الرابعة إلى 500 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2039، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).