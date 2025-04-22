توقّع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3 % في عام 2025.وأشار الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أبريل 2025، إلى نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية خلال العام القادم إلى 3.7 % مقارنة بتوقعاته السابقة عند 4.1% في عام 2026.وتوقع الصندوق تراجع النمو العالمي وسط تحولات في السياسات وأجواء جديدة من عدم اليقين، حيث من المتوقع أن يواصل التضخم الكلي العالمي التراجع، برغم رفع التوقعات في بعض البلدان.وقال الصندوق: «المخاطر المحيطة بالآفاق تميل إلى التطورات السلبية». وأوضح أنه يمكن أن يتسبب تصاعد التوترات التجارية وزيادة عدم اليقين الناجم عن السياسات في زيادة عرقلة النمو، وقد تؤدي التحولات في السياسات إلى تشديد مفاجئ في الأوضاع المالية العالمية وخروج التدفقات الرأسمالية، وهو ما سيؤثر على الأسواق الصاعدة بصفة خاصة.وخفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو العالمي 0.5% لعام 2025 لتصبح 2.8%، وكذلك خفضها 0.3% لعام 2026 لتصل إلى 3%.وكشف الصندوق عن توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال عام 2025، بالخفض بنسبة 0.9% لتبلغ 1.8% والاقتصاد الصيني 0.6% لتصبح 4%، ومنطقة اليورو بنحو 0.2% لتسجل 0.8%.وخفض توقعات نمو التجارة العالمية 1.5% في 2025 ونحو 0.8% في 2026 لتسجل 1.7% و2% على الترتيب.وتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً خلال العامين الحالي والقادم، في ظل التغيرات المستمرة في سوق الطاقة العالمي.ووفقاً لتقديرات الصندوق، من المتوقع أن تنخفض الأسعار بنسبة 15.5% في عام 2025، ليبلغ متوسط سعر البرميل نحو 66.94 دولار.أما في عام 2026، فمن المرجح أن يستمر الانخفاض لكن بوتيرة أبطأ، بنسبة تقدر بـ 6.8%، ليصل سعر البرميل إلى 62.38 دولار، مقارنة بمتوسط سعر يبلغ 79.17 دولاراً في عام 2024.وتعكس هذه التوقعات حالة من التباطؤ في الطلب العالمي في ظل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وتصاعد وتيرة الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.