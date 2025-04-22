أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أبريل 2025م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، إذ تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ 3.710 مليار ريال سعودي.

وبحسب البيان الصادر من المركز، فقد قسمت الإصدارات إلى 4 شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 1.315 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2029م، وبلغت الشريحة الثانية 80 مليون ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2032م، وبلغت الشريحة الثالثة 765 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2036م، وبلغت الشريحة الرابعة 1.550 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2039م.