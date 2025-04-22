أعلنت الهيئة العامة للعقار قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار لـ19.239 قطعة عقارية، في 26 حياً بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بنهاية يوم الخميس القادم.ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الأحياء التالية: «جزء من حي الصفوة، جزء من حي دار السلام، جزء من حي النسيم، جزء من حي الشميسي، جزء من حي التروية، جزء من حي الراشدية، جزء من حي الكوثر، جزء من حي طيبة، جزء من حي عين شمس، جزء من حي الحطيم، جزء من حي العوالي، جزء من حي العمرة، جزء من حي الشهداء، جزء من حي الكعكية، جزء من حي جبل النور، جزء من حي الجامعة، جزء من حي الضيافة، جزء من حي أحد، جزء من حي الحمراء، جزء من حي الفرقان، جزء من حي العسلية، أجزاء من حي وادي جليل، أجزاء من حي جعرانة، أجزاء من حي الصفا، أجزاء من حي الغزيات، أجزاء من حي المقام»؛ إلى سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري (rer.sa) قبل انتهاء مدة التسجيل؛ للاستفادة من خدمات تنفيذ التصرفات العقارية وتوثيق جميع التغييرات التي تطرأ على العقار.وأوضحت الهيئة أن السجل العقاري سيصدر «رقم عقار» وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساساً في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.وأكدت أن عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرّض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار والتي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، وأن طلبات التسجيل العيني للعقار مستمرة في جميع المناطق المعلنة حتى بعد انتهاء مدة التسجيل المحددة في قرار الإعلان.يذكر أن الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تتولى مهمة تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات الحديثة والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة بخدمات وبيانات العقارات.