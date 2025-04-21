أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم منخفضًا 77.94 نقطة، ليقفل عند مستوى 11,548.66 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.5 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 167 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 45 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 195 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات الاستثمار ريت، وطباعة وتغليف، ونايس ون، والزامل للصناعة، وبوان الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات دار الأركان، وأسمنت الشرقية، وكابلات الرياض، وأسترا الصناعية، وبدجت السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و5.51%.فيما كانت أسهم شركات شمس، وزين السعودية، وأمريكانا، وباتك، ونايس ون هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات نايس ون، والراجحي، وأرامكو السعودية، وزين السعودية، والكابلات السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 340.41 نقطة ليقفل عند مستوى 28637.78 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 20 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.