نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية -ممثلة في وكالة الإشراف على العمليات التعدينية- 1411 جولة رقابية على عددٍ من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر فبراير الماضي، ووجّهت 1226 إنذاراً للمواقع التعدينية المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، وذلك تطبيقاً لمبدأ الإنذار قبل إقرار المخالفة.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح أنَّ الجولات الرقابية المُنفَّذة خلال شهر فبراير الماضي شملت 411 جولة في منطقة الرياض، و352 جولة في المنطقة الشرقية، و219 جولة على المواقع في منطقة مكة المكرمة، و105 جولات في المواقع التعدينية في منطقة القصيم، و103 جولات في منطقة المدينة المنورة، و60 جولة في منطقة عسير، و53 جولة في منطقة تبوك، و38 جولة في منطقة جازان، و24 جولة في منطقة حائل، إضافة إلى 20 جولة في منطقة نجران، و12 جولة في منطقة الجوف، و11 جولة في منطقة الحدود الشمالية، و3 جولات في منطقة الباحة.وأكَّد الجراح عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ جولاتها الرقابية ومتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، إضافة إلى حماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين، وفقاً للوائح نظام الاستثمار التعديني.وتهدف الوزارة إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية في المملكة، وزيادة جاذبية قطاع التعدين؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى إسهام القطاع في تنويع مصادر الدخل الوطني وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو 9.3 تريليون ريال، تنتشر في أكثر من 5300 موقعٍ.