فاجأ برنامج «نخب» التابع لصندوق التنمية الصناعي خريجي «الانتساب» من الجامعات بعدم قبولهم في البرنامج، إذ اشترط لقبول خريجي مرحلتي «البكالوريوس والماجستير» ضرورة أن يكون المرشحون من خريجي الانتظام فقط.واشترط البرنامج أن لا يقل المعدل للخريجين عن 3.2 من 4، ولا يقل عن 4 من 5، وعن 80 من 100.ويشمل برنامج «نخب» عددا من التخصصات شملت «التسويق، إدارة أعمال، اقتصاد، إحصاء، مالية، رياضيات، تحليل الأعمال، الهندسة، نظام المعلومات الإدارية، تقنية المعلومات، بحوث العمليات، علوم الحاسب، وعلوم البيانات»، إضافة إلى التخصصات الهندسية التالية: «التقنيات الحيوية، الميكانيكا الحيوية، المالية والتكاليف، السموم والوقاية من الحريق، السموم والصحة المهنية، صناعة المعدات والآلات، التصنيع ونظم التصنيع، أنظمة الأتمتة والروبوتات، سلاسل الإمداد واللوجستيات، إدارة المنافع والطاقة، الكيمياء الحيوية، المعمارية، الطاقة والمياه، الميكانيكية، الإنشائية، صناعة السيارات، الصناعية، صناعة الطائرات، الكهربائية، المواد الحيوية، إدارة هندسية، التعدين، الطاقة والقوة، السلامة، الهندسة الكيميائية، بحوث العمليات، الاتصالات، الهندسة البيئية، المواد، تحسين الإنتاج، التحكم، نظم المعلومات، التجهيزات التقنية، إدارة العمليات، الكمبيوتر، منع الخسائر، الحيوية الطبية، المدنية، والدوائية».وأكد البرنامج أن اللغة الإنجليزية شرط أساسي للالتحاق ببرنامج «نخب»، وتعد اللغة الإنجليزية هي اللغة الأساسية في جميع المواد التدريبية والتعليمية طوال فترة التدريب في البرنامج.* برنامج «نخب»:- يشمل عددا من التخصصات- الدراسة باللغة الإنجليزية- لحملة «البكالوريوس والماجستير»- اشتراط نسبة تخرج عالية