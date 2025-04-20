تنطلق فعاليات منتدى الجبيل للاستثمار 2025، برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الذي تُنظمه غرفة تجارة وصناعة الشرقية بالتعاون مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وبالشراكة مع وزارة الاستثمار بتاريخ 27 أبريل الجاري، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، وذلك في مركز الملك عبدالله الحضاري بالجبيل لمدة يومين.ويسلط المنتدى الضوء على المشاريع الواعدة والفرص الاستثمارية المتنوعة في المنطقة الشرقية، بهدف تشجيع الشراكات الإستراتيجية بين المستثمرين المحليين والدوليين، وعرض التجارب الناجحة، والمُمكنات التي تُقدمها الجهات الحكومية.وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزاء أن وزير الصناعة والثروة المعدنية سيتحدث في المنتدى حول المُمكنات والفرص الداعمة للقطاع الصناعي ومستقبل الصناعة في المنطقة، مبينًا أن المنتدى يسعى من خلال الخبراء المشاركين فيه إلى استكشاف الفرص الاستثمارية، وهو ما ينعكس على حجم الاقتصاد الوطني.وأكد أن المنطقة الشرقية تتميز بالقوة الاقتصادية، إضافة إلى الممكنات والدعم غير المحدود التي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مدينة الجبيل الصناعية تعد إحدى أهم المدن الصناعية في المملكة وتتميز بمكانتها الاقتصادية الكبيرة وغناها بالموارد الطبيعية؛ مما يسهل إنشاء الصناعات المختلفة، وتضم العديد من المصانع والشركات الكبرى في مجالات البتروكيماويات والأسمدة والمواد الكيميائية.من جانبه أشار الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس محمود الذيب إلى التوجهات الحكيمة من قبل القيادة الرشيدة، التي تُعطي الدافع والقدرة والتمكين على مواجهة التحديات وتذليل الصعوبات؛ لتكون مدينة الجبيل الصناعية أيقونة صناعة وحياة، وعلامة فارقة في خارطة الصناعة على مستوى العالم.وبين أن مدينة الجبيل الصناعية تُعد اليوم نموذجًا رائعًا ومستدامًا جاذبًا للفرص الاستثمارية النوعية، في ظل الدعم والإمكانات المتوفرة التي تُسهل الأعمال التجارية، مؤكدًا أن المنتدى يُشكل منصة تكاملية للابتكار وربط المشاريع الاستثمارية التنموية، التي تسهم في الناتج الاقتصادي المحلي والوطني.