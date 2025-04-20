أطلقت وزارة المالية ممثلة في مركز المهارات المالية برنامجًا تدريبيًّا بعنوان «إدارة مخاطر الأصول والممتلكات والأنشطة والتأمين»، وذلك خلال الفترة من 20 أبريل إلى 6 مايو 2025، ويُنفذ على ثلاث دفعات تدريبية تستهدف 75 متدربًا من مختلف الجهات الحكومية.ويأتي البرنامج ضمن جهود وزارة المالية لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر في القطاع الحكومي، ورفع الجاهزية المؤسسية للتعامل مع المخاطر ذات العلاقة بالأصول والممتلكات والأنشطة والتأمين، بما يحقق استدامة الأعمال وحماية الممتلكات العامة، ويستهدف الممارسين في إدارات المخاطر واستمرارية الأعمال والطوارئ، والأصول والممتلكات، والأمن والسلامة.ويُغطي البرنامج محاور عدة تشمل المفاهيم الأساسية لإدارة المخاطر، والإطار الوطني لإدارة المخاطر، ونموذج COPE، والضوابط الرقابية، وإدارة المخاطر التشغيلية، والتأمين، ويتضمن ورش عمل تطبيقية لتعزيز الفهم العملي.وكان مركز المهارات المالية بوزارة المالية أطلق أخيراً برنامج «الرقابة الذاتية» لتطوير البيئة الرقابية في الجهات الحكومية، بما يسهم في تمكينها من أداء مهماتها بكفاءة وفعالية، وضمان استدامة العمليات المالية وفق أعلى المعايير الرقابية والمهنية.ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود الوزارة في رفع كفاءة الممارسين الماليين وتعزيز الوعي بمفاهيم الرقابة الداخلية، بما يواكب تطلعات رؤية 2030 في تعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة في القطاع العام.ويهدف البرنامج إلى تنمية قدرات الممارسين الماليين في الجهات الحكومية عبر مجموعة من المحاور الأساسية تتضمن تعزيز المعرفة بمفاهيم الرقابة الداخلية وأنظمتها لتحسين الأداء العام وتمكين العاملين في مجال المراجعة الداخلية من أداء أعمالهم بكفاءة وفعالية وتأهيل الممارسين الماليين لاتخاذ قرارات مالية رشيدة ومستدامة تقلّل من المخاطر وتُسهم في ضبط العملية الرقابية.