أنهى سوق الأسهم السعودية «تداول» جلسة اليوم، باللون الأخضر؛ ليعاود مكاسبه؛ بدعم 3 قطاعات كبرى.وغلب اللون الأخضر على أداء القطاعات، بقيادة قطاع البنوك الذي صعد 0.14%، وارتفع قطاع الطاقة 0.95%، وسجل قطاع المواد الأساسية ارتفاعاً نسبته 0.41%.وأغلق المؤشر العام للسوق مرتفعاً بنسبة 0.64%، بنحو 73.62 نقطة، صعد بها إلى مستوى 11,626.6 نقطة.وبلغت قيم التداول 3.58 مليار ريال من خلال 187.03 مليون سهم، مقابل 4.73 مليار ريال بكمية تداول بلغت 290.05 مليون سهم بنهاية جلسة الخميس الماضي.واقتصرت الخسائر على 3 قطاعات، تصدرها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة تراجع بلغت 0.9%، وأغلق قطاع الاتصالات متراجعاً 0.13% ليخالف أداء القطاعات الكبرى.وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت المكاسب 199 سهماً، بصدارة سهم «الكابلات السعودية»، الذي صعد 9.9%، وجاء إغلاق 37 سهماً باللون الأحمر، تصدرها سهم «أسمنت الرياض» بتراجع نسبته 3.15%.وتصدر سهم «أرامكو السعودية» نشاط الأسهم على مستوى القيمة بـ238.89 مليون سهم، وكانت أعلى الكميات لسهم «أمريكانا» بكمية بلغت 22.27 مليون سهم.وشهد السوق الموازي أداءً إيجابياً؛ ليغلق مؤشر (نمو حد أعلى) مرتفعاً 0.92%؛ بما يعادل 264.47 نقطة، صعدت به إلى مستوى 28,978.19 نقطة.وكانت أسهم شركات الاستثمار ريت، والكابلات السعودية، وطباعة وتغليف، وجبل عمر، والمملكة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أسمنت الرياض، ولجام للرياضة، والموسى، والأبحاث والإعلام، واتحاد اتصالات الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و3.15%.فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس، وأرامكو السعودية، ومسار، وباتك هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ومسار، والراجحي، وجبل عمر، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 264.47 نقطة ليقفل عند مستوى 28978.19 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 23 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.