أطلق اتحاد الغرف السعودية ممثلًا باللجنة الوطنية للاستدامة والاقتصاد الأخضر إستراتيجية خمسية (2025 – 2030)، تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص بصفته شريكًا في التحول نحو اقتصاد أخضر والتنمية المستدامة.وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للاستدامة والاقتصاد الأخضر المهندس خالد العثمان، أن الإستراتيجية تشمل تحديد التوجهات ووضع الأطر التنظيمية وإطلاق المشاريع الكبرى في القطاعات البيئية وتهيئة البيئة الاستثمارية لجذب القطاع الخاص وتحفيز مشاركته في تحقيق مستهدفات الاستدامة.وبين أن الإستراتيجية تأتي متوافقة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأهداف رؤية المملكة 2030 الرامية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام يعزز رفاهية المجتمع ويحافظ على الموارد الطبيعية.وتتضمن الإستراتيجية 6 أهداف رئيسية تتمثل في تعزيز مكانة المملكة عالميًا في مجال الاستدامة، وتنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات والتمويل في القطاعات ذات الصلة، والتوعية والتعليم عن مفهوم الاستدامة والاقتصاد الأخضر، وتحسين البنية التشريعية لتعزيز الاستدامة والاستثمار في القطاعات البيئية، وتمكين الاقتصاد الأخضر بوصفه ركيزة لتحقيق رفاه اجتماعي مستدام، فضلًا عن تطوير برامج للحفاظ على البيئة وحمايتها لمستقبل أخضر.