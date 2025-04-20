أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية بالتعاون مع وزارة الاستثمار تمديد فترة تقديم الطلبات على برنامج تمكين الاستكشاف التعديني في جولته الثانية حتى 1 مايو 2025، بدلاً من موعدها المحدد سابقاً 1 أبريل 2025؛ بهدف إتاحة الفرصة أمام المزيد من شركات التعدين المحلية والعالمية للمشاركة في التقدم بطلب الدعم لأعمالهم الاستكشافية، سعياً إلى تسريع وتيرة استكشاف الثروة المعدنية بالمملكة.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن مرحلة تقييم الطلبات ستكون خلال الفترة من 1 مايو إلى 31 مايو 2025، فيما ستكون مرحلة الموافقة وتوقيع اتفاقية الإطار والإعلان عن الفائزين خلال الفترة من 1 يونيو إلى 31 يوليو 2025.ويهدف برنامج تمكين الاستكشاف التعديني إلى تعزيز أعمال الاستكشاف، وتعظيم القيمة المضافة من قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني، وتوسيع نطاق الاستكشاف في المملكة عبر التركيز على المناطق غير المستكشفة، إضافة إلى تطوير المواهب وبناء المهارات والقدرات المحلية في مجال استكشاف المعادن، وتطوير المعرفة الجيولوجية من خلال توفير بيانات حديثة ومبتكرة بمعايير دولية تساعد على دعم المستثمرين في قطاع التعدين.