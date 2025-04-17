تعزيزا للأنشطة التجارية بين المملكة والصين، وقعت السعودية للشحن والخطوط الصينية للشحن مذكرة تفاهم على هامش مؤتمر تحالف الشحن العالمي المقام في مدينة دبي. وتهدف المذكرة إلى تحسين عمليات التصدير وتوفير خدمات لوجستية متقدمة تواكب متطلبات السوق العالمية المتنامية، كما تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية، وضمان توفير سلاسل إمداد مرنة تدعم مختلف صور التبادل التجاري بين البلدين. كما تضع مذكرة التفاهم إطارا لتعزيز التعاون والنمو المستقبلي، ويشمل ذلك الأنشطة التسويقية والترويجية والإستراتيجيات المشتركة، والتركيز على تنسيق عمليات الشحن، وإستراتيجيات التسعير، وتبني حلول مناولة فعالة للبضائع التي تتطلب عناية ومراقبة عالية الدقة.

وقال الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للسعودية للشحن المهندس لؤي مشعبي: «تمثل مذكرة التفاهم مع الخطوط الصينية للشحن خطوة مهمة، إذ نتطلع معها إلى توسيع نطاق صادراتنا في الأسواق الصينية وتقديم خدمات لوجستية متطورة تلبي متطلبات السوق العالمية، ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستعزز مكانتنا كشركة شحن عالمية رائدة تطمح إلى تقديم المساهمة الفاعلة نحو تحقيق رؤية 2030».

من جانبه، قال رئيس الخطوط الصينية للشحن السيد وانغ جيانمين: «يسرنا أن ننطلق في هذه الرحلة الإستراتيجية مع السعودية للشحن. ونحن على ثقة بأن توحيد قدراتنا ومواردنا سيتيح لنا تحقيق قيمة كبيرة لعملائنا، وتعزيز الاتصال التجاري بين آسيا والشرق الأوسط، وهو أمر يحقق التكامل بين رؤية السعودية 2030 ومبادرة الحزام والطريق، كما تتضمن المذكرة تشكيل فريق تنفيذي يضم ممثلين عن الطرفين لضمان التعاون السلس والحصول على نتائج فعالة في المستقبل».

وكانت السعودية للشحن قد أطلقت أخيرا، حملة «واصلين الصين في 24» التي حققت تفاعلا كبيرا من الشركاء الرئيسيين، وأكدت الطلب المتزايد على حلول لوجستية فعالة تربط المملكة بالأسواق الصينية الرئيسية.

وتعد الصين الشريك التجاري الرئيسي للمملكة العربية السعودية في مجال البضائع، إذ بلغت الصادرات 16.1 مليار ريال سعودي في عام 2023، وهو ما يمثل 17% من إجمالي صادرات المملكة، وهذا يؤكد الأهمية المتزايدة لهذا الممر التجاري وإمكانات النمو المستقبلية.

يذكر أن السعودية للشحن تسيّر في الوقت الحالي 20 رحلة أسبوعية إلى المدن الصينية الرئيسية، مدعومة بـ5 رحلات أسبوعية إضافية تستخدم سعات الشحن على متن طائرات الركاب. ولزيادة تعزيز الاتصال، أطلقت السعودية للشحن أخيرا، خطوط شحن جديدة من مطار تشنغتشو شينتشنغ الدولي (CGO) في الصين إلى المملكة العربية السعودية، مما يسهل نقل البضائع بالتعاون مع منصات التجارة الإلكترونية والتجار ومقدمي الخدمات اللوجستية.