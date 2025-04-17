كشفت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، عن دعم سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1 لعام 2025، بأحدث حلول الاتصال المبتكرة، لتوفير تجربة رقمية استثنائية داخل الحلبة وخارجها.

وتدعم المجموعة أهم الفعاليات الكبرى التي تحتضنها المملكة من خلال توظيف بنيتها التحتية المتطورة وتقنياتها الرقمية المبتكرة في تقديم خدمات اتصال سلسة.

وبوصفها شريك اللقب لهذا الحدث العالمي البارز للعام الخامس على التوالي، تواصل stc تقديم تجارب استثنائية في عالم القيادة، سواء للفرق المشاركة أو المشجعين، وذلك عبر توفير تغطية إنترنت واتصال فائقة السرعة باستخدام شبكات الجيل الخامس، وخدمات إنترنت الأشياء وحلول الذكاء الاصطناعي المتكاملة. وبفضل بنيتها التحتية المتقدمة، تدعم مجموعة stc مسيرة الابتكار الرقمي في المملكة، وتوفّر حلول اتصال سلسة وموثوقة تلبي تطلعات المستقبل.

وخلال الموسم الحالي، نشرت stc شبكة جيل خامس 5G متقدمة عبر جميع مواقع اتصال الجوال الـ19 داخل حلبة كورنيش جدة، بهدف توفير سرعات فائقة للبيانات، وزمن استجابة منخفض، وتغطية سلسة وموثوقة عالية السعة. كما دعّمت البنية التحتية للسباق بأربعة أبراج اتصال متنقلة عالية الأداء لزيادة سعة الشبكة، والتعامل بكفاءة مع الزيادة المتوقعة في عدد المستخدمين، وضمان جودة الأداء في المناطق الأكثر ازدحاماً على امتداد موقع الفعالية.

وتسهم هذه الشبكة المتقدمة في تلبية الطلب المرتفع على استخدام البيانات خلال السباق، مما يتيح لعشاق سباقات السيارات متابعة البث الحيّ، والحصول على التحديثات الفورية، والبقاء على تواصل مستمر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما فعّلت stc حلول إنترنت الأشياء في 18 من أصل 19 موقعاً لشبكات الجوال، بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال مراقبة البنية التحتية الحساسة، وتحسين تدفق الحركة، وتتبع المؤشرات البيئية مثل جودة الهواء واستهلاك الطاقة. وتسهم هذه الحلول في رفع مستويات السلامة ودعم الاستدامة وضمان توظيف أحدث التقنيات الذكية خلال الحدث.

ونفّذت المجموعة خطة دعم متكاملة تضمنت خطوط ألياف مزدوجة لنقل البيانات دون انقطاع، إلى جانب تجهيز معدّات احتياطية بالكامل للاستجابة الفورية في حال حدوث أي حالة طارئة. ومن جهة أخرى، اعتمدت المجموعة تحليلات تنبؤية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين مرونة الشبكة وتوزيع حركة البيانات بطريقة ذكية، مع موازنة الأحمال عبر طبقات الشبكة. وقد ساهم ذلك في تمكين مجموعة stc من الكشف عن المشكلات المحتملة بصورة استباقية، ومعالجتها قبل أن تؤثر على جودة الأداء.

وانطلاقاً من حرصها على تحسين تجربة المشجعين وخلق تجارب تفاعلية مبتكرة خلال هذا الموسم، أنشأت stc جناحاً تفاعلياً في منطقة السباق، تضمن مجموعة واسعة من التجارب المشوقة، شملت سباقات السيارات الكهربائية باستخدام سماعات الموجات الدماغية، وغرفة ليزر مستوحاة من شخصية جيمس بوند، والعديد من الألعاب التفاعلية التي تتطلب استجابة سريعة.

تؤكد التحسينات التي قامت بها مجموعة stc استعداداً لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1 التزام المجموعة بتعزيز مكانة المملكة كمركز للرياضة والابتكار الرقمي. وتركز stc على تقديم تجارب استثنائية في كل موسم من السباق من خلال دمج التقنيات المتقدمة والاتجاهات الرائدة في عالم الاتصالات ضمن عالم رياضات السيارات لتقديم تجارب لا تنسى.