بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف في العاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم، خلال لقائه وزير الصناعة الإندونيسي أجوس جوموانج كارتاساسميتا، سبل تعزيز الروابط الثنائية الاقتصادية، وتطوير التعاون الصناعي بين البلدين، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتبادلة.وناقش الوزيران خلال الاجتماع سبل توسيع آفاق التعاون المشترك، ودعم نمو التجارة بين المملكة وإندونيسيا، ودعم التنوع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات، واستعراض الفرص الواعدة في 12 قطاعاً صناعيّاً، تركز على تطويرها وتوطينها الإستراتيجية الوطنية للصناعة.وسلّط الوزير الخريف الضوء على سعي المملكة لتطوير التجمعات الصناعية الرئيسة، مشيراً إلى الممكنات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين، والفرص النوعية المتاحة أمام الشركات الإندونيسية لتأسيس وتوسيع استثماراتها في المملكة.وفي ختام الاجتماع، وجّه وزير الصناعة والثروة المعدنية الدعوة إلى نظيره الإندونيسي لحضور مؤتمر التعدين الدولي 2026، المزمع عقده في العاصمة السعودية الرياض يناير القادم، ويُعد منصة عالمية تجمع قادة قطاع التعدين في العالم لمناقشة مستقبل القطاع.