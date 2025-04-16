ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم 17.61 نقطة، ليقفل عند مستوى 11,634.42 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 342 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 109 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 131 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات لازوردي، وصادرات، وزين السعودية، والعقارية، وتكوين الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الموارد، وأسمنت المدينة، وأسمنت أم القرى، وصناعة الورق، وطيبة الأكثر انخفاضاً في التعاملات؛ إذ راوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 4.93%.فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس، ومجموعة فتيحي، وزين السعودية، وباتك هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وشركة الاتصالات السعودية STC، وأرامكو السعودية، وزين السعودية، والأهلي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 57.73 نقطة ليقفل عند مستوى 29,083.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 28 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.