في لحظة تختصر قرنًا من التحوّل، وقف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، يوم أمس، إلى جوار وزير الطاقة الأمريكي السيد كريس رايت، ورئيس أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر، عند البئر التي لم تكن مجرد اكتشاف، بل لحظة ولادة لاقتصاد جديد: الدمام رقم (1).

في هذا الموقع، بدأت المملكة أولى خطواتها نحو بناء اقتصاد حديث، حين حفرت شركة الزيت العربية الأمريكية - التي أصبحت لاحقًا أرامكو السعودية - أول بئر بترولية عام 1935، لتتدفق منها في عام 1938 أول قطرة من «الذهب الأسود»، وتبدأ معها حكاية التحول الأعمق في تاريخ المملكة.

الزيارة لم تكن رسمية فحسب، بل رمزية، تستعيد من خلالها المملكة والعالم قصة البدايات، وكيف تحوّلت تلك القطرة إلى مشروع وطن، ونقطة انطلاق لرحلة تنموية شاملة جعلت من السعودية لاعبًا محوريًا في سوق الطاقة العالمية.

الوزير وصف البئر بأنها «أكثر من موقع»، بل هي رمز للإرادة والرؤية، ولمعنى أن تُبنى الدولة على الحلم والعمل معًا. فيما أشار الوزير الأمريكي إلى عمق الشراكة السعودية-الأمريكية التي وُلدت من رحم هذه الأرض.

بئر الدمام لم تعد تنتج النفط، لكنها لا تزال تنتج الإلهام، وتُذكّر الأجيال بأن ما بدأ تحت الأرض، صنع ما فوقها.

هنا، وُلد الاقتصاد وهنا، بدأت السعودية رحلتها نحو أن تكون قلب الطاقة في العالم.