التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف في جاكرتا، أمس، المبعوثَ الرئاسي الخاص لشؤون الطاقة والبيئة في جمهورية إندونيسيا هاشم جوجوهادكيسومو.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع التعدين والمعادن، وتعميق الروابط الثنائية في مجال إنتاج المعادن الإستراتيجية.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال اللقاء متانة العلاقات الاقتصادية بين المملكة وجمهورية إندونيسيا، وأهمية تطوير التعاون بين البلدين في قطاع التعدين والمعادن؛ بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى مرحلة التطور التي يعيشها قطاع التعدين بالمملكة، سعياً إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030، بأن يصبح التعدين ركيزة ثالثة في الصناعة الوطنية، ومحوراً أساسياً في مساعي المملكة لتنويع اقتصادها وتعزيز نموه المستدام.

من جهته، استعرض المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الطاقة والبيئة في إندونيسيا، الفرص المشتركة الواعدة في مجال إنتاج المعادن الإستراتيجية، ومنها النيكل والنحاس، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون مع المملكة في قطاع التعدين والمعادن.

وتُعد إندونيسيا من الدول الغنية بالثروة المعدنية، والرائدة عالمياً في إنتاج عددٍ من المعادن، من بينها النيكل والكوبالت والنحاس والقصدير والذهب، إذ أسهم هذا القطاع بنسبة 11.9% من إجمالي الناتج المحلي لجمهورية إندونيسيا في 2023.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الزيارة الرسمية الحالية لوزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية إندونيسيا، وتستهدف فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة.