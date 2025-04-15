وقّعت المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني اليوم، عدداً من اتفاقيات خدمات النقل الجوي ضمن جهود المملكة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في قطاع الطيران المدني؛ بهدف وضع أطر تنظيمية لحركة النقل الجوي وتعزيز قواعد ومعايير السلامة الجوية وأمن الطيران المدني، ولزيادة الخيارات المتاحة أمام المسافرين.جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال مؤتمر منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) العالمي حول تسهيلات النقل الجوي (FALC 2025) بالعاصمة القطرية الدوحة الذي يقام خلال الفترة من 14-17 أبريل الجاري، تحت عنوان «تسهيل مستقبل النقل الجوي.. التعاون والكفاءة والشمولية»، بتنظيم من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر بالتعاون مع منظمة (إيكاو)، وبمشاركة 190 دولة، وأكثر من 120 وزير نقل ورئيس هيئة طيران مدني من مختلف أنحاء العالم.وشملت الاتفاقيات توقيع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، اتفاقية خدمات جوية مع كل من جمهورية ليبيريا، وغرينادا، إضافة إلى التوقيع على سجل مباحثات بمجال النقل الجوي مع دولة ساموا، وجمهورية فيجي؛ بهدف تعزيز التعاون بين المملكة وعدد من الدول المشاركة في المؤتمر، وتوسيع شبكة الربط، وإتاحة تشغيل خدمات النقل الجوي، إلى جانب وضع أطر تنظيمية لحركة النقل الجوي على نحو آمن ومنظم وسليم بما يتفق مع المبادئ التي أرستها معاهدة شيكاغو الدولية للطيران المدني عام 1944، ومواكبة التطورات التي يشهدها التنظيم الثنائي، إلى جانب حضور الدعيلج مراسم توقيع اتفاقية خدمات جوية مع جمهورية الإكوادور، التي مثلها من جانب الهيئة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع النقل الجوي والتعاون الدولي في الهيئة العامة للطيران المدني علي بن محمد رجب.وشهدت أعمال المؤتمر اجتماعات ولقاءات ثنائية لرئيس الهيئة العامة للطيران المدني ـ كل على حدة ـ مع قادة سلطات الطيران حول العالم شملت كلاً من وزير المواصلات بدولة قطر الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني، ورئيس الإدارة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة سيف محمد السويدي، ووزير الطيران المدني بجمهورية مصر الطيار الدكتور سامح أحمد زكي الحفني، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري أشهد الصليبي، ووزير النقل اليمني عبدالسلام صالح حميد، ورئيس المؤتمر الأفريقي للطيران المدني فلورنت سيرج دزوتا، ووزير النقل في جمهورية سيشيل أنتوني ديرجاك، ورئيس المؤتمر الأوروبي للطيران المدني الدكتور أليسيو كوارنتا.ونُوقشت خلال اللقاءات، سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير الشراكات الإستراتيجية بما يسهم في الارتقاء بمستويات السلامة الجوية والأمن والتسهيلات في قطاع الطيران المدني.يُذكر أن مؤتمر منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) لتسهيلات النقل الجوي، يعد منصة تجمع الدول والجهات المعنية في مكان واحد لبحث مستقبل قطاع الطيران المدني، إذ يركز المؤتمر على التعاون والكفاءة والشمولية في مجال السفر.