أصدرت وزارة التجارة نشرتها الربعية الموجزة لقطاع المستهلك للربع الأول من العام 2025م، متضمنةً نظرة على الجولات الرقابية في جميع مناطق المملكة بشكل عام، وفي منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم العمرة والزيارة بشكل خاص، ومبادرات حماية المستهلك.وتناولت النشرة الجهود الرقابية بمعالجة أكثر من 158 ألف بلاغ تجاري، وضبط أكثر من مليوني منتج مخالف، وإحالة 72 قضية إلى النيابة العامة.ونفذت الوزارة أكثر من 132 ألف زيارة تفتيشية بجميع مناطق المملكة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال الربع الأول 2025، وشملت جهود مكافحة الغش التجاري تنفيذ أكثر من 126 ألف زيارة، ونفذت أكثر من 6,500 زيارة رقابية لمكافحة التستر.وسلطت النشرة الضوء على أبرز أعمال البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وأهم مبادراته في تحفيز رواد الأعمال، وأقرت لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر غرامات مالية بأكثر من مليوني ريال على المنشآت المخالفة.