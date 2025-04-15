ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي، اليوم، 19.46 نقطة، ليقفل عند مستوى 11616.81 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 340 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 105 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 136 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات الموارد، وطباعة وتغليف، والأبحاث والإعلام، ورسن، ومسك الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الكابلات السعودية، والصقر للتأمين، وسمو، ورؤوم، وأنابيب الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و3.58%.فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وباتك، والصناعات الكهربائية، وشمس، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وإس تي سي، والأهلي، ومسار هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 23.68 نقطة ليقفل عند مستوى 29141.30 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 59 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6 ملايين سهم.وكان مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي أغلق أمس، مرتفعا 4.83 نقطة، ليقفل عند مستوى 11597.35 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.4 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 399 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 186 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 57 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات أسيج، والبحر الأحمر، والصناعات الكهربائية، ومياهنا، وسماسكو الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات الرياض، ورؤوم، وأسترا الصناعية، وبدجت السعودية، والبابطين الأكثر انخفاضا في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و5.29%.