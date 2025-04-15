زار وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، يرافقه وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، والوفد المرافق له، مقر شركة أرامكو السعودية في الظهران، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى المملكة.وكان في استقبالهما لدى وصولهما مقر الشركة في الظهران رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، وعددٌ من كبار المسؤولين.واطّلع الوزير الأمريكي على جهود أرامكو في مجالات الابتكار والتقنية، من خلال زيارات شملت مركز إكسبك، ومركز الثورة الصناعية الرابعة، ومختبر الابتكار المتسارع، واستمع إلى عروض عن دور الشركة في تعزيز أمن وكفاءة إمدادات الطاقة العالمية.وفي وقت لاحق، رافق وزير الطاقة الوزير الأمريكي في زيارة ميدانية إلى حقل الشيبة بالربع الخالي، حيث استمع إلى عرض عن المرافق الإنتاجية والإدارية، واختُتمت الزيارة بجولة في مركز زوار محمية الشيبة، ضمن مبادرات أرامكو البيئية.وكان وزير الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية كريس رايت، قد زار أمس، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران، ضمن جدول زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية. وكان في استقباله، لدى وصوله إلى كلية هندسة البترول وعلوم الأرض وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس مجلس أمناء الجامعة، ورئيس الجامعة الدكتور محمد بن يحيى السقاف، إلى جانب عددٍ من كبار المسؤولين بالجامعة. وخلال الزيارة، استمع الوزير إلى عروض تعريفية حول الجامعة، تشمل كلياتها وتخصصاتها الأكاديمية والبحثية، إضافة إلى جهودها في دعم الابتكار وتعزيز رأس المال البشري في مجالات الطاقة والهندسة والعلوم، كما التقى عددا من أعضاء الهيئة الأكاديمية والطلبة، واطّلع على مبادرات الجامعة لتطوير البرامج التعليمية والبحثية وفقاً لأعلى المعايير العالمية.