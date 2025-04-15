احتفلت شركة بترومين، من خلال ذراعها المتخصصة في التنقل الكهربائي «إلكترومين»، بشراكتها مع فريق نيسان للفورمولا إي، وذلك عقب انتهاء الجولة الخامسة المثيرة من بطولة العالم للفورمولا إي (ABB FIA Formula E) لموسم 2024/2025 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات في مدينة ميامي، حيث تُجسد هذه الشراكة التزام بترومين بدفع عجلة التنقل المستدام، كما ترسخ ريادة الشركة العالمية في ابتكار المركبات الكهربائية.

وقد شهدت عطلة نهاية الأسبوع تحقيق الفريق إنجازًا مهمًا؛ إذ تمكن السائق نورمان ناتو من تحقيق أول مركز انطلاق لفريق نيسان خلال هذا الموسم، ونجح في عبور خط النهاية وتصدر المركز الأول في إنجاز لافت، رغم العقوبة التي تعرض لها بعد السباق والتي أثّرت على الترتيب النهائي.

وخلال البطولة قدم فريق نيسان للفورمولا إي أداءً قويًّا، وأظهر مرونة وقدرة عالية على التكيّف في واحد من أكثر سباقات الموسم تنافسية. ورغم تفويت فرصة الصعود إلى منصة التتويج بفارق ضئيل، إلا أن كل من نورمان ناتو وأوليفر رولاند والفريق نجحوا في تقديم أداءٍ جدير بالتقدير، مكنهم من إحراز نقاط مهمة، واكتساب رؤى استراتيجية وفنية قيمة للبطولة المقبلة.

وفي التصفيات تألق السائق نورمان ناتو في جولات المبارزات وقدم أداءً لافتًا في الجولة النهائية أهّله للفوز بجائزة (Julius Baer Pole Position) للمرة الأولى في مسيرته، وذلك بفضل لفة مميّزة. وفي الوقت نفسه، كاد زميله في الفريق أوليفر رولاند، أن ينهي سباق المجموعة الأولى ضمن المراكز الأربعة الأولى في جولة شهدت منافسة عالية، ولكنه أنهى التصفيات في المركز الـ 16 على شبكة الانطلاق.

ومع انطلاق السباق في ولاية فلوريدا المعروفة باسم «ولاية الشمس المشرقة»، حافظ نورمان ناتو منذ اللحظة الأولى على صدارته، وظل ينافس بثبات ضمن المراكز الخمسة الأولى. في المقابل، ركّز أوليفر رولاند على إدارة الطاقة، متقدّمًا تدريجيّاً عبر المراكز في سباق شديد التنافس.

وفي اللفة 22، أدى رفع العلم الأحمر إلى توقف السباق، إذ كان ناتو في المركز السادس ورولاند في المركز الحادي عشر، وكلاهما لا يزال يحتفظ بست دقائق من وضعية الهجوم (Attack Mode). وعند الاستئناف، قاما فورًا بتفعيل القدرة الإضافية البالغة 50 كيلوواط، ليعبر ناتو خط النهاية أولًا، ورولاند في المركز الرابع. ولكن بسبب توقيت العلم الأحمر، لم يتمكن أي من السائقين من إكمال تفعيل وضعية الهجوم بالكامل، ما ترتب عليه عقوبات زمنية بعد السباق بلغت 10 ثوانٍ لكل منهما. ونتيجة لذلك، تم تصنيف ناتو في المركز السادس، ورولاند في المركز العاشر، ورغم ذلك، سجل الفريق نقاطًا مضاعفة قيّمة تعزز موقعه في البطولة.

وتعليقًا على ذلك قال رولاند: «كنّا قريبين جدًّا من تحويل تأهّل صعب إلى نتيجة قوية، بعد أن أنهينا السباق في المركز الرابع. ولكن الحظ لم يحالفنا، ويمكن لمثل هذه الأمور أن تحدث في سباقات السيارات. وعلينا الآن أن نركّز على فترة مقبلة ستكون حافلة بالأحداث، حيث نسعى لتحقيق أداء أفضل في التصفيات في سباق موناكو».

من جانبه قال نورمان ناتو: «تحقيق أول»مركز انطلاق أول«(Pole Position) لي في الفورمولا إي يُعد أمرًا رائعًا، وهو ما مكنني من حصد مجموعة رصيد وافر من النقاط، وقد كان بإمكاننا تحقيق نتيجة أفضل لولا العقوبة، ولكن إنهاء السباق في المركز السادس يُظهر مدى قوتنا». وأضاف: «شعرت براحة عالية داخل السيارة، وسعدت بتحقيق أسرع زمن في التصفيات. وعقوبة الـ 10 ثوانٍ بعد السباق تُجسّد إلى حد كبير موسمي، فقد كنت متأخرًا في بعض اللحظات الحاسمة. ومع ذلك، فإن تحقيق المركزين الأول والسادس، يعتبران نتيجة جيدة، يمكن الانطلاق منها نحو سباق موناكو».

ومن جهته، قال توماسو فولبي المدير التنفيذي والفني لفريق نيسان للفورمولا إي: «كانت عطلة نهاية أسبوع حافلة بالتقلبات، لاسيما بعد فوز نورمان على أرض الحلبة، ولكنه صُنّف سادسًا بسبب العقوبة. وها نحن نغادر ميامي بحذر، ولدينا ثقة عالية، وعزيمة كبيرة أكثر من أي وقت مضى على مواصلة لاستمرار في المنافسة على الفوز بالبطولات الثلاث حتى النهاية».

ومع انتهاء سباق ميامي واستخلاص الدروس منه، يركز الفريق حاليًّا على تطوير استراتيجيته وتعزيز أدائه في المرحلة المقبلة من البطولة. وتعليقًا على السباق، قال كليانا سيفاغنانام، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة بترومين: «تمثّل الفورمولا إي مستقبل رياضة السيارات، وتُتيح شراكتنا مع فريق نيسان للفورمولا إي الفرصة لإظهار التزامنا بالابتكار والكفاءة والاستدامة».

ومع انتهاء جولة ميامي، يتطلّع فريق نيسان للفورمولا إي وشركة إلكترومين بعزيمة عالية إلى التحدي المقبل ويستعدان لتعزيز حضورهما في البطولة. وستعود منافسات الفورمولا إي، يومي 3 و4 مايو المقبل، مع أول سباق مزدوج على الإطلاق في مونتي كارلو.