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«عكاظ» (جدة)

ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 4.3% مقارنة بالربع المماثل له من عام 2024 متأثرا بارتفاع أسعار عقارات القطاع السكني بنسبة 5.1% مدفوعا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 5.3%، وارتفاع أسعار الفلل بنسبة 10.3%، وارتفاع

في أسعار الشقق بنسبة 1.2%، وكذلك ارتفعت أسعار الأدوار السكنية بنسبة 2.8%،

وأسعار عقارات القطاع التجاري بنسبة 2.5%، مقابل انخفاض أسعار عقارات القطاع الزراعي بنسبة 1.1% مدفوعة بارتفاع

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أسعار الأراضي التجارية بنسبة 2.4%، كما شهد القطاع التجاري ارتفاعا في أسعار العمائر بنسبة 3.1% وأسعار المعارض بنسبة 5.1%.

وفيما يتعلق بتأثير المناطق الإدارية فقد كان مدفوعا بارتفاع الأسعار بمنطقة الرياض بنسبة 10.7%، تليها مكة المكرمة بنسبة 1.5% مقابل التراجع بنسبة 5.5% في المنطقة الشرقية، تليها عسير بتراجع 4.4%، وجازان 2%.