إنفاذاً للأمر الملكي الكريم، سلَّم وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، رجلَي الأعمال عبدالله بن عبداللطيف الفوزان، ومحمد بن عبدالعزيز الشايع، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الرابعة؛ تقديراً لمبادرة شركتهما (شركة مجمع شمول التجارية)، في تطوير تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق الملك فهد الذي يقع عليه مشروع «الأفنيوز» المملوك للشركة، بتكلفة تبلغ 646 مليون ريال.

وثمّن المهندس إبراهيم بن محمد السلطان اهتمام القيادة بتكريم أصحاب المبادرات والإسهامات الرائدة في القطاع الخاص، التي تسهم في دعم حركة التنمية، مشيداً بالدور الكبير للقطاع الخاص الذي يعد شريكاً رئيسياً في مسيرة تطوير العاصمة الرياض.

ولفت إلى أن مثل هذه المشاريع والمبادرات النوعية تساهم في رفع جودة الحياة، وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة لسكان المدينة، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.