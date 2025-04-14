أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم مرتفعا 4.83 نقطة، ليقفل عند مستوى 11597.35 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.4 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 399 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 186 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 57 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات أسيج، والبحر الأحمر، والصناعات الكهربائية، ومياهنا، وسماسكو الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات الرياض، ورؤوم، وأسترا الصناعية، وبدجت السعودية، والبابطين الأكثر انخفاضا في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و5.29%.وكانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس، والصناعات الكهربائية، وباتك، والباحة هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، وأمريكانا، ونايس ون، ومسار، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضا 23.39 نقطة ليقفل عند مستوى 29117.62 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 26 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.