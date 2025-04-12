كشف نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين، تقدماً لافتاً في نسب تولي المرأة المناصب القيادية؛ حيث بلغت 43.8% في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا.واستعرض أبوثنين في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المرصد الوطني للمرأة تحقيق منجزات نوعية على صعيد تمكين المرأة السعودية، مؤكداً أن هذا التقدم يأتي في صميم مستهدفات رؤية 2030.وتناول التحولات الإيجابية التي شهدها سوق العمل خلال السنوات الأخيرة؛ ومن أبرزها الانخفاض التاريخي في معدل بطالة السعوديات إلى 11.9%، والارتفاع الملحوظ في معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة ليصل إلى 36%، مقارنة بـ19% فقط في عام 2017.وأشار إلى عدد من المبادرات التي كان لها الأثر المباشر في دعم هذه النتائج؛ ومن أبرزها برنامج التدريب القيادي بالشراكة مع جامعة (إنسياد)؛ الذي مكّن 1700 قيادية سعودية من مختلف القطاعات، وبرنامج التدريب الموازي الذي أتاح فرص التدريب والتوظيف لأكثر من 122 ألف سعودية على رأس العمل.