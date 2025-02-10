أعلن تطبيق «نينجا»، الرائد في التجارة الإلكترونية، عن افتتاح متجره السحابي رقم 100 في المملكة ليتواجد بذلك في 28 مدينة حول المملكة وليغطي أكثر من 80% من السكان، في خطوة تعكس نجاح الشركة المستمر في تلبية احتياجات العملاء وتعزيز انتشارها في جميع أنحاء البلاد.

ويأتي افتتاح هذا العدد من الفروع كجزء من استراتيجية «نينجا» لتوسيع نطاق تغطيتها بخدماتها المتميزة وتقديم تجربة تسوق فريدة تجمع بين السرعة، الجودة، والتنوع. وهذا الإنجاز يؤكد التزام الشركة بالوصول إلى أكبر عدد من العملاء في المناطق الحضرية والريفية، مع التركيز على تقديم حلول مريحة تلبي احتياجاتهم اليومية.

وفي تعليق بهذه المناسبة، قال المتحدث الرسمي باسم «نينجا»: «افتتاح الفرع رقم 100 هو لحظة سعيدة لنا جميعاً، فهو يعكس قدرتنا المستمرة على النمو بسبب ثقة العملاء المتزايدة بخدماتنا. نحن ملتزمون بالاستمرار في تحسين تجربة التسوق الإلكترونية وتقديم الأفضل دائماً».

ستعمل الفروع على تعزيز عمليات التوصيل السريع التي تُعد من أبرز مميزات «نينجا» والتي وصلت لمعدل 15 دقيقة بالإضافة إلى دعم العروض الحصرية التي يقدمها التطبيق على مجموعة متنوعة من المنتجات مثل المواد الغذائية، العطور، مستلزمات التجميل، وأغراض المنزل.

هذا الإنجاز يعزز مكانة «نينجا» كأبرز تطبيقات التجارة الإلكترونية وأكثرها انتشاراً في المملكة، ليصبح الخيار الأول للتسوق السريع والمريح.