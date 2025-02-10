تحت شعار «عالم HONOR AI في LEAP» تركت HONOR، العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا بصمة كبيرة في معرض LEAP، أحد أبرز الأحداث التقنية لهذا العام، وذلك من خلال الكشف عن أحدث ابتكاراتها بالتعاون لها مع بورشه ديزاين – هاتف PORSCHE DESIGN HONOR Magic7 RSR. يجمع هذا الجهاز بين تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة وأناقة تصميم سيارات بورشه الرياضية، ليضع معياراً جديداً في فئة الهواتف الذكية الفاخرة.

بجانب تقديم ابتكاراتها، كشفت علامة HONOR عن خططها للتوسع، التي تركز على تحسين تجربة المستهلك في السوق السعودية وتقديم أحدث التقنيات المتطورة والخدمات المميزة للعملاء في السعودية. تعكس هذه الاستراتيجية التزام HONOR المستمر بتوفير تجارب استثنائية للمستهلكين في المملكة.

في هذه المناسبة، تحدثت السيدة بيني دياو المديرة التنفيذية للتسويق، في HONOR الشرق الأوسط وأفريقيا قائلة «يسعدنا أن نكون جزءاً من LEAP، حيث نقدم أحدث تقنيات HONOR الثورية ونستعرض خططنا للتوسع في السعودية لعام 2025.» كما أضافت «نسعى دائما إلى تزويد المستهلكين المحليين بتجربة تكنولوجية محسنة من خلال منتجاتنا المبتكرة وتوسيع تواجدنا في الأسواق.»

هاتف PORSCHE DESIGN HONOR Magic7 RSR: مزيج يجمع بين الفخامة والتكنولوجيا

من خلال هاتف PORSCHE DESIGN HONOR Magic7 RSR، تسعى HONOR إلى إحداث نقلة في حياة المستخدمين اليومية من خلال ابتكارات الذكاء الاصطناعي المتطورة، بالإضافة إلى تقديم تصميم استثنائي مستوحى من سيارات الرياضة الفاخرة، ليضع هذا الهاتف معيارًا جديدًا في سوق الهواتف الذكية الفاخرة، ويمزج بين تلبية احتياجات المستخدمين التكنولوجية والتصميم الراقي الذي يعكس التراث الفاخر لبورشه ديزاين.

التميز في التصوير باستخدام الهواتف الذكية بفضل الذكاء الاصطناعي

يتضمن الجهاز إعداد كاميرا خلفية ثلاثية، تشمل كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل Super Dynamic Falcon، وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 200 ميجابكسل فائقة الحساسية، وكاميرا واسعة بدقة 50 ميجابكسل، ليكون أداة مثالية لمحبي التصوير الذين يبحثون عن تجربة تصوير كالمحترفيم. كما يأتي الهاتف مزوداً بمستشعر تليفوتوغرافي متقدم بحجم 1/1.4 بوصة بالإضافة إلى فتحة عدسة تليفوتوغرافي f/1.88 الأكبر في فئتها، مما يجعل أداء كاميرا التليفوتوغرافي يتفوق على عدسات التليفوتوغرافي الاحترافية.

يرتقي هاتف PORSCHE DESIGN HONOR Magic7 RSR بقدراته التصويرية بفضل محرك HONOR IMAGE ENGINE المتطور، حيث يدمج هذا المحرك المبتكر بشكل سلس قوة نماذج الضوء والظل للصور الكبيرة، وتعزيز الالتقاط للنماذج الكبيرة، وتعزيز التليفوتوغرافي للنماذج الكبيرة، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى ميزات مثل تصوير بورتريه Harcourt Portrait في جميع السيناريوهات، AI Enhanced Portrait، AI Super Zoom، Stage Mode، AI Motion Sensing Capture، و HD Super Burst.

يتميز الهاتف بوحدة كاميرا سداسية الشكل جذابة وتشبه مصابيح السيارات الرياضية عالية الأداء، مما يبعث شعوراً بالسرعة والدقة. ويكمل ذلك الخط الراقي والذي يعزز الانسيابية ويُسهل الإمساك بالجهاز، ليعكس أناقة السيارات الرياضية. يجلب هذا التصميم الإحساس الرائع للسيارات الرياضية إلى يد المستخدم، ويعكس فلسفة التصميم المبتكرة التي تجمع بين بورشه ديزاين وHONOR.

يأتي الهاتف مزودًا بنظام MagicOS 9.0 الجديد كلياً من HONOR، وهو أول نظام تشغيل مخصص مدعوم بالذكاء الاصطناعي لجميع السيناريوهات في الصناعة، ويقدم أدوات متطورة لتلبية احتياجات المستخدمين المتنوعة في هذا العصر. مع ميزة Magic Portal، يمكن للمستخدمين الوصول بسرعة وسهولة إلى المعلومات والخدمات التي يحتاجون إليها عبر خاصية الانتقال من تطبيق إلى آخر بسهولة، مما يجعل تشغيل الهاتف الذكي أسهل من خلال رسم دائرة حول الشيء والضغط عليه. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الجهاز ميزة الكشف عن التزييف العميق باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI Deepfake Detection)، لحماية المستخدمين من الاحتيالات التي تعتمد على التزييف العميق.

يتضمن نظام MagicOS 9.0 على هاتف PORSCHE DESIGN HONOR Magic7 RSR ميزات معززة بالذكاء الاصطناعي مثل Real-time Transcript وAI Summary وAI Minutes وAI Format، مما يعزز إنتاجية الاجتماعات للمهنيين في مجال الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، يقدم الهاتف أدوات مثل AI Eraser وAI Cutout لتحسين تجربة تعديل الصور. يأتي جهاز PORSCHE DESIGN HONOR Magic7 RSR أيضًا مع تطبيق Google Gemini المثبت مسبقًا. يُعد Gemini، المساعد الذكي من جوجل، أداة قوية لتعزيز الأفكار، والمساعدة في التعلم بطرق جديدة، وكتابة الرسائل الإلكترونية، وتنظيم الفعاليات والمزيد.

ولضمان أداء عالي ومساحة تخزين وفيرة، يأتي الجهاز مزودًا بـ 24 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و1 تيرابايت من الذاكرة الداخلية.

خطط علامة HONOR للتوسع الاستراتيجي في السوق السعودي

خلال الحدث، كشفت السيدة بيني دياو المديرة التنفيذية للتسويق، في HONOR الشرق الأوسط وأفريقيا، عن خطط الشركة لتوسيع نشاطها في المملكة العربية السعودية، التي تعد سوقًا استراتيجية في نمو العلامة التجارية. من بين أولى الخطوات في هذا التوسع هو افتتاح أول متجر تجريبي لـ HONOR في المملكة، والذي يقع في مول سوليتير الفاخر بالرياض. سيجمع هذا المتجر بين التقنيات المتطورة وتجربة تسوق استثنائية، مما يتيح للعملاء فرصة تجربة مجموعة الأجهزة الذكية من HONOR بشكل مباشر.

سيضم المتجر منطقة خاصة لتجربة المنتجات، حيث يمكن للزوار اكتشاف الهواتف الذكية والساعات الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة الذكية، مع فرصة للتفاعل المباشر مع أحدث تقنيات HONOR. بالإضافة إلى ذلك، ستتوفر خدمات استشارية مخصصة لضمان تقديم الدعم التقني السريع لكل زائر.

بالنظر إلى المستقبل، وضعت HONOR خططًا طموحة لافتتاح المزيد من المتاجر في العديد من المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية، مثل الرياض وجدة والدمام وأبها، مع التوسع في مدن أخرى لاحقًا. سيسهم هذا التوسع في زيادة وصول العلامة التجارية إلى عملائها ويمنحهم تجربة شاملة ومميزة في جميع أنحاء المملكة.

ستكون هذه المتاجر وجهة للعملاء لاستكشاف أحدث المنتجات من HONOR، والتفاعل مع العلامة التجارية، وكذلك الحصول على الدعم الفني والخدمات العملية.

ريادة HONOR في مجال الذكاء الاصطناعي وشراكتها مع جامعة الملك سعود

لطالما كانت HONOR رائدة في دمج ميزات الذكاء الاصطناعي في الهواتف الذكية، حيث قدمت العديد من الابتكارات في هذا المجال لأول مرة في الصناعة. وكجزء من التزامها بتطوير الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، قامت HONOR بالشراكة مع جامعة الملك سعود (KSU) لدعم الابتكار المحلي من خلال نادي HONOR للذكاء الاصطناعي. تركز هذه الشراكة على تدريب الطلاب في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، مع تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتعلقة بمعالجة اللغة العربية وتعلم الآلة.

من خلال دمج التقنيات الحديثة مع الحلول التي تركز على تلبية احتياجات العملاء، تواصل HONOR تقوية مكانتها كلاعب رئيسي في السوق السعودي للمنتجات التقنية.

الآن يمكن للمستخدمين الاشتراك عبر الإنترنت ليكونوا من بين الأوائل الذين يحصلون على جهاز PORSCHE DESIGN HONOR Magic7 RSR فور وصوله إلى السوق السعودي.