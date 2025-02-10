أكد السفير الصيني تشانغ هوا، لـ«عكاظ»، أن مؤتمر «ليب 2025» يعد خطوة مهمة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاندماج في الثورة الصناعية الرابعة، وتحقيق القدرة التنافسية المستدامة على المدى الطويل للمملكة.وأشار إلى أن مجالات المشاركة في المؤتمر والمعرض تتمثل في الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيا الخضراء، والاقتصاد الرقمي وغيرها، لافتا لمشاركة مؤسسات وشركات صينية كبرى بنشاط، عبر منصة المعرض، بخبراتها الطويلة في التكنولوجيا والأسواق العالمية؛ ما يعزز التعاون بين الصين والمملكة، في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي والطاقة الخضراء والاقتصاد الرقمي، ويدفع إلى مواءمة بين مبادرة «الحزام والطريق» و«رؤية السعودية» 2030 بشكل عميق.وقال السفير الصيني: «الملفت أن المؤتمر والمعرض هذا العام يركز على قطاعات حيوية مهمة مثل: البنية التحتية الرقمية، والمدن الذكية والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي وغيرها». وأوضح أن مزايا التكنولوجيا والابتكار التي تتمتع بها الشركات الصينية في هذه المجالات متوافقة إلى حد كبير مع أهداف هذا المؤتمر، منوها إلى أن الحكومة الصينية تولي أهمية كبيرة لهذه الدورة من الفعالية، وقد نظمت هيئة متخصصة للتسويق والاستثمار تابعة لوزارة التجارة الصينية، وتضم 10 شركات تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، للتمثيل والمشاركة في المعرض.