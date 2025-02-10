أعلن محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالعزيز البوق أن المؤسسة تعمل منذ فترة طويلة على الاستثمار في التقنيات الحديثة، سواء في البنية التحتية أو في التقنيات الناشئة، بهدف تحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها.وقال خلال مقابلة مع «العربية» على هامش مؤتمر ومعرض ليب 2025 المنعقد بالرياض: «المؤسسة تستثمر بشكل مكثف في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وتعمل بشكل مستمر على تطوير حلول تقنية متقدمة لتحسين تجربة المستخدم وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لخدمة المستفيدين بشكل أفضل».وأوضح أن المؤسسة تنفذ حاليًا نحو 1.7 مليار عملية استعلام تقنية بين أنظمتها وأكثر من 173 جهة حكومية أخرى، ما يسهم في تقديم خدمات رقمية متكاملة. وأشار إلى أنه خلال عام 2024 وحده، قدمت المؤسسة أكثر من 160 مليون خدمة رقمية عبر تطبيقاتها المختلفة.وكشف إطلاق المساعد القانوني الرقمي، وهو خدمة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعمل على دعم فرق العمل القانونية في المؤسسة عبر توفير المعلومات القانونية اللازمة بسهولة وسرعة.وأضاف أن المؤسسة أطلقت «الإنسان الرقمي أمين»، وهو نموذج رقمي ذكي تستثمر به المؤسسة بشكل دائم ويقدم الخدمات بشكل مستمر، حيث قدم حتى الآن أكثر من 543 ألف خدمة. كما أشار إلى إطلاق «الشات» لتقديم خدمات تفاعلية متطورة تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.