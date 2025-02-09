كشف وكيل الوزارة لإدارة الموارد التعدينية في وزارة الصناعة والثروة المعدنية عبد الرحمن البلوشي، أن ما تم صرفه على الاستكشاف التعديني في المملكة خلال الأعوام الخمسة الماضية بلغ 1.3 مليار ريال، وهو مبلغ كبير في عالم الاستكشاف التعديني.وقال البلوشي في لقاء مع تلفزيون «سي إن بي سي عربية»: «حجم الأمتار التي حُفرت في الاستكشاف التعديني بالسعودية يفوق 500 ألف متر خلال عام 2023 فقط».وذكر أنه خلال الفترة من 2018 إلى 2023 ارتفع عدد شركات الاستكشاف من 6 إلى 133 شركة بسبب توفر المعلومة الجيولوجية إضافة إلى توفر العديد من الحوافز الأخرى التي تقدمها الوزارة مثل الدعم المالي والأراضي وغيرها.وأكد أن دور الوزارة حالياً هو توفير المعلومة الجيولوجية وزيادة عدد شركات الاستكشاف في المملكة للوصول إلى متطلباتنا الصناعية.وأوضح أن برنامج المسح الجيولوجي في المملكة غطى نحو 80% من الأعمال الميدانية، 60% من هذه البيانات متاحة للجميع على قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية، والمعلومة الجيولوجية والأراضي والتمويل هي أساس للمستكشفين والمستثمرين في عالم التعدين.